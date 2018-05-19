В Самаре откроется музей Рязанова

"Музей Эльдара Рязанова на ул. Фрунзе, 120 откроет свои двери для первых посетителей уже 19 мая", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для тех, кто заранее записался на бесплатные экскурсии, проведут увлекательное путешествие по экспозиции музея. Кроме того, рядом с музеем в сквере Эльдара Рязанова с 14.00 (13.00 мск) будет организована творческая программа, посвященная Международному дню музеев. В частности, пройдут показы кинофильмов «Зигзаг удачи» и «Берегись автомобиля».

Рядом со сквером в этот день разместятся гараж из одноименного фильма Рязанова и ретро-автомобили — «Победа», Газ-21 и милицейский «Москвич». Для тех, кто мечтает стать актером, представится возможность поучаствовать в кинопробах на роль в фильмах «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или с легким паром».

В 19.00 начнется музыкальная программа, в ходе которой прозвучат песни, романсы, инструментальная музыка из фильмов Рязанова в исполнении самарских коллективов и исполнителей, а в 21.00 заработает караоке-площадка. Завершится вечер просмотром фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», которому в этом году исполняется 45 лет.

Отмечается, что с 20 мая музей будет работать в штатном режиме с 10.00 до 18.00.

Ранее сообщалось, что на первом этаже дома, где будущий режиссер провел первый месяц своей жизни и куда вернулся в августе 1941 года, создана музейно-мемориальная экспозиция, отражающая факты биографии Рязанова. Центральное место в экспозиции музея занимает мемориальная комната семьи режиссера, восстановленная в ее первоначальных границах и наполненная предметами, передающими атмосферу того времени, когда в ней жил Рязанов.

Эльдар Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. В 2012 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Самары». В этом же году на привокзальной площади с участием самого режиссера открыта скульптура героя его фильма «Берегись автомобиля» Юрия Деточкина . В 2016 году на фасаде этого дома появилась мемориальная доска, а в 2017 году, в год 90-летия Рязанова, рядом с домом в сквере, который носит его имя, установлен первый в России памятник кинорежиссеру.

Режиссер скончался 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни. Народный артист СССР Эльдар Рязанов — российский и советский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, телеведущий, писатель, поэт, драматург. Автор фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс».