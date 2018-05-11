Первый кадр: Джулианна Хаф и Тайлер Хэклин в спортивном байопике «Больше»

Студия 13 Films опубликовала первый кадр своего нового фильма «Больше». На снимке запечатлены Джулианна Хаф и Тайлер Хэклин в образе супругов Бэтти и Джо Уайдеров. Ленту вчера презентовали для потенциальных покупателей на Каннском фестивале.

«Больше» — это история о братьях-тренерах Джо и Бене Уайдерах, создавших фитнес-индустрию и популяризировавших бодибилдинг. Уайдеры стали организаторами первых турниров по бодибилдингу «Мистер Вселенная» и «Мистер Олимпия». Они изменили отношения людей к собственному телу, мотивировали тренироваться и вести здоровый образ жизни.