Первый кадр: Джулианна Хаф и Тайлер Хэклин в спортивном байопике «Больше» 

Студия 13 Films опубликовала первый кадр своего нового фильма «Больше». На снимке запечатлены Джулианна Хаф и Тайлер Хэклин в образе супругов Бэтти и Джо Уайдеров. Ленту вчера презентовали для потенциальных покупателей на Каннском фестивале.
«Больше» — это история о братьях-тренерах Джо и Бене Уайдерах, создавших фитнес-индустрию и популяризировавших бодибилдинг. Уайдеры стали организаторами первых турниров по бодибилдингу «Мистер Вселенная» и «Мистер Олимпия». Они изменили отношения людей к собственному телу, мотивировали тренироваться и вести здоровый образ жизни.
Более того, Арнольд Шварценеггер обязан своей мировой славой братьям-культуристам. Именно они приметили молодого австрийца и уговорили его переехать в США. Где, как известно, начался звездный путь Железного Арни.
Помимо Хаф, Хэклина и Айнарина Бернада, которому досталась роль Бена Уайдера, в фильме снялись Колтон Хэйнс, Виктория Джастис, Том Арнольд, Ди Джей Куоллс и другие.