Ещё
Первый кадр: Джулианна Хаф и Тайлер Хэклин в спортивном байопике «Больше»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый кадр: Джулианна Хаф и Тайлер Хэклин в спортивном байопике «Больше» 

Киноафиша 57 минут назад
Фото: Киноафиша
Студия 13 Films опубликовала первый кадр своего нового фильма «Больше». На снимке запечатлены Джулианна Хаф и Тайлер Хэклин в образе супругов Бэтти и Джо Уайдеров. Ленту вчера презентовали для потенциальных покупателей на Каннском фестивале.
«Больше» — это история о братьях-тренерах Джо и Бене Уайдерах, создавших фитнес-индустрию и популяризировавших бодибилдинг. Уайдеры стали организаторами первых турниров по бодибилдингу «Мистер Вселенная» и «Мистер Олимпия». Они изменили отношения людей к собственному телу, мотивировали тренироваться и вести здоровый образ жизни.
Более того, Арнольд Шварценеггер обязан своей мировой славой братьям-культуристам. Именно они приметили молодого австрийца и уговорили его переехать в США. Где, как известно, начался звездный путь Железного Арни.
Помимо Хаф, Хэклина и Айнарина Бернада, которому досталась роль Бена Уайдера, в фильме снялись Колтон Хэйнс, Виктория Джастис, Том Арнольд, Ди Джей Куоллс и другие.
Киноафиша: последние новости
Галь Гадот вновь сыграет с Дуэйном Джонсоном Каннский кинофестиваль. День 3 Ты можешь все: 10 мотивирующих фильмов для женщин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провальное выступление Самойловой появилось в сети24
На Самойлову набросились зрители72
Что стало с Мариной Влади6
У Любови Толкалиной начался страстный роман32
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
03:47
Худшая группа в истории устроит шоу в России
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение