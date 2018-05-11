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Как кинозвезды решаются на каминг-аут
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Как кинозвезды решаются на каминг-аут 

Рамблер 50 минут назад
Люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией годами хранят свои интимные секреты, опасаясь осуждения со стороны семьи и друзей. Некоторые находят в себе силы признаться в этом, но другим приходится жить тайно. Но особенно сложно заявить о сексуальных предпочтениях знаменитостям, каждое слово которых моментально попадает в СМИ. Кто из звёзд сумел сделать каминг-аут, невзирая на предубеждения общества?
1. Кристен Стюарт. Бурная личная жизнь актрисы всегда интересовала поклонников, но особенно интригующим стали встречи Кристен с другими девушками. В 2017 году Стюар публично объявила, что состоит в отношениях с моделью Стеллой Максвелл.
2. Эллен Пейдж. Молодая актриса заявила, что она лесбиянка на молодёжной конференции ЛГБТ-сообщества. Эллен пришла к выводу, что лжи уже было достаточно и пришло время рассказать правду. Решение открыться она считает самым сильным поступком в жизни.
3. Холланд Тейлор. Актриса совершила каминг-аут в 75 лет, хотя она и прежде не скрывала этот факт. Тейлор отметила, что ей не требуется одобрение общественности в этом вопросе.
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