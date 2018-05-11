Минобрнауки не одобрило возрастные ограничения на фильм «Собибор»

Андрей Петров. Возрастное ограничение фильма «Собибор», предполагающее его просмотр детьми старше 12 лет, не является правильным, заявил директор департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки

«На мой взгляд, рейтинг «12+» (слишком низкий), нужно повыше — «16+», вот для юношества, для воспитательных акций в Вооруженных силах, молодежных движениях. Но для детей… Вот покажешь такой фильм, и потом возникнет психолого-педагогическая проблема», — передает ТАСС слова Петрова.

Он отметил, что это очень жесткий фильм.

«Но есть такие сильные произведения искусства, которые важны для нашей памяти, тот же «Список Шиндлера», и «Собибор» становится в этот ряд. Они рассказывают, что такое фашизм, издевательство над людьми. И то, что прекрасный актер Константин Хабенский свой режиссерский дебют посвятил этой теме, на мой взгляд, символично», — сказал Петров. Напомним, 11 апреля в Госдуме состоялся предпремьерный показ фильма «Собибор», рассказывающего о восстании в нацистском лагере смерти, которое устроил советский офицер Александр Печерский . Посмотревшие фильм отметили, что это честная и смелая картина.