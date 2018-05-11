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Минобрнауки не одобрило возрастные ограничения на фильм «Собибор»
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Минобрнауки не одобрило возрастные ограничения на фильм «Собибор» 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Возрастное ограничение фильма «Собибор», предполагающее его просмотр детьми старше 12 лет, не является правильным, заявил директор департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки Андрей Петров.
«На мой взгляд, рейтинг «12+» (слишком низкий), нужно повыше — «16+», вот для юношества, для воспитательных акций в Вооруженных силах, молодежных движениях. Но для детей… Вот покажешь такой фильм, и потом возникнет психолого-педагогическая проблема», — передает ТАСС слова Петрова.
Он отметил, что это очень жесткий фильм.
«Но есть такие сильные произведения искусства, которые важны для нашей памяти, тот же «Список Шиндлера», и «Собибор» становится в этот ряд. Они рассказывают, что такое фашизм, издевательство над людьми. И то, что прекрасный актер Константин Хабенский свой режиссерский дебют посвятил этой теме, на мой взгляд, символично», — сказал Петров. Напомним, 11 апреля в Госдуме состоялся предпремьерный показ фильма «Собибор», рассказывающего о восстании в нацистском лагере смерти, которое устроил советский офицер Александр Печерский. Посмотревшие фильм отметили, что это честная и смелая картина.
На широкие экраны в Польше кинолента выйдет 11 мая. В российских кинотеатрах картина появилась 3 мая. Отрывки из фильма уже смотрели президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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