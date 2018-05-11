Пенелопа Крус в платье-пирожном собрала восторженные взгляды в Каннах

71-й Каннский кинофестиваль в самом разгаре. Знаменитости приходят сюда не только, чтобы ознакомиться с фильмами из конкурсной программы, но и посетить другие мероприятия. Так, на днях в Каннах состоялся званный обед в честь дебютной коллекции ювелирных изделий актрисы для Atelier Swarovski.

Для светского выхода Пенелопа выбрала белое платье-пирожное от Dior. Точно такое же носили диснеевские принцессы. Наряд подчеркнул безупречную талию Пенелопы и гармонично смотрелся на мероприятии. Свой образ голливудская дива дополнила красной помадой.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус, Джессика Честейн , Марион Котийяр на фотоколле фильма «355»