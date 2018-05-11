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Пенелопа Крус в платье-пирожном собрала восторженные взгляды в Каннах
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Пенелопа Крус в платье-пирожном собрала восторженные взгляды в Каннах 

Журнал ОК! 28 минут назад
71-й Каннский кинофестиваль в самом разгаре. Знаменитости приходят сюда не только, чтобы ознакомиться с фильмами из конкурсной программы, но и посетить другие мероприятия. Так, на днях в Каннах состоялся званный обед в честь дебютной коллекции ювелирных изделий актрисы для Atelier Swarovski.
Пенелопа Крус
Для светского выхода Пенелопа выбрала белое платье-пирожное от Dior. Точно такое же носили диснеевские принцессы. Наряд подчеркнул безупречную талию Пенелопы и гармонично смотрелся на мероприятии. Свой образ голливудская дива дополнила красной помадой.
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Марион Котийяр на фотоколле фильма «355»
Отметим, что Пенелопа Крус редко выходит на публику, однако Каннский кинофестиваль она пропустить не смогла. Так, на открытие она пришла вместе со своим супругом Хавьером Бардемом.
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