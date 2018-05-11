Жители СЗАО увидят документальные фильмы о футболе

При поддержке Бразильского культурного центра в Щукене бесплатно покажут фильмы о спорте — «Пелада — уличный футбол» и «Девушки в футболе». Фильмы будут доступны абсолютно бесплатно.

— Предлагаем два взгляда на данный вид спорта — женский и мужской. Чемпионат мира по футболу не за горами. Кино «Девушка в футболе» повествует о женской сборной футбольного клуба «Centro Olímpico». Команда, принявшая участие в первом женском чемпионате штата Сан-Паулу в возрастной категории до 17 лет, обыграла мужскую команду на одном из чемпионатов. Девушки доказали тем самым мужчинам, что женщины могут играть лучше. Кинофильм «Пелада — уличный футбол» расскажет зрителям о страстных бразильских любителях игры в футбол. Обе киноленты выйдут в прокат на португальском языке с русскими субтитрами, — рассказали в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».

Фильм «Пелада — уличный футбол» покажут 30 мая 2018 года в 19:05. Регистрация: set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/719341.

Картина «Девушки в футболе» будет доступна 26 мая 2018 года в 13:00. Регистрация по ссылке: set-kinoteatrov-moskino.timepad.ru/event/719336.

Все желающие смогу посмотреть фильм в кинотеатре «Юность» ждём по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1.