«Самый жестокий крупный кинорелиз со времён „Убить Билла“»: первые мнения о «Дэдпуле 2»

10 мая в Лондоне состоялась мировая премьера второго комедийного боевика о болтливом наёмнике Уэйде Уилсоне. На публикацию рецензий всё ещё действует запрет, однако зрители и критики уже успели поделиться своими мнениями в Твиттере.

Многие отзывы — крайне положительные. Большинство рецензентов сходится во мнении о том, что сиквел превзошёл первую часть (особенно акцентируют на этом внимание те, кому не понравился оригинал или кто просто не был от него в восторге).

Ожидаемо хвалят юмор и актёрскую игру Райана Рейнольдса , исполняющего главную роль. Почти все хвалят сцену после титров, так что из зала не стоит уходить раньше времени.

Некоторые критики отдельно напоминают, что картина снята с рейтингом «R», и её авторы пользуются этим на всю катушку.

Первый «Дэдпул» добирался до больших экранов много лет, но стал большим хитом и самым кассовым фильмом с рейтингом «R» в истории. Про съёмки второй части ходило много негативных слухов, в том числе связанных с уходом режиссёра оригинала, однако они оказались лишь слухами.

«Дэдпул 2» выходит в прокат РФ 17 мая.

#дэдпул #кино #мнения