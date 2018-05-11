Звезда фильма «На семи ветрах» считает себя плохой матерью для единственного сына

Актриса Лариса Лужина пережила страшные события в детстве — она жила в блокадном Ленинграде и потеряла почти всю свою семью, кроме мамы. Когда Лариса выросла, она пыталась поступить в театральное училище, но ее не взяли, после чего через некоторое время будущая артистка оказалась в Таллине и стала манекенщицей — у Ларисы была яркая внешность и не было отбоя от поклонников.

В 1959 году Лужина все же смогла попасть на курс к Сергею Герасимову , который настоял на том, чтобы девушка начала сниматься в кино с самого начала обучения. Первыми успешными работами Ларисы стали роли в фильмах «На семи ветрах» и «Человек идет за Солнцем».

Несмотря на свою врожденную красоту и обаяние, Лариса не смогла обрести личное счастье — она выходила замуж четыре раза, но эти браки трудно назвать удачными. Первый раз Лариса вышла замуж за Алексея Чардынина — они поженились сразу после окончания университета. «Жить было негде, снимали квартиру, часто расставались и надолго уезжали, что не укрепляло нашу жизнь. Мы друг друга ревновали, доходило до драк», — рассказывает Лариса. Когда Ларисе было почти 30, у нее случился инсульт. «Я не знаю, виноват ли Леша в этом, я тогда еще снималась в фильме в сложных сценах. Может это тоже повлияло, а может это было из-за удара, который нанес Леша, трудно сказать», — делится Лужина. Незадолго до этого Лариса потеряла ребенка — у нее была внематочная беременность, актриса едва не умерла.

Вторым супругом актрисы стал Валерий Шувалов , которому она родила сына. «Я благодарна Богу, что у меня есть сын, единственный сын. Врачи запретили мне рожать и предложили аборт. Мне все же сохранили ребенка. Если бы его не было, то не знаю, что бы я сейчас чувствовала. Он удивительный. Я была плохой матерью, мало участвовала в его воспитании, он у меня даже в интернат попал. Я предала его отца, ушла к другому, когда Пашке было всего шесть лет. Тогда мы решили отдать его в интернат, чтобы Паша не оставался один с чужим мужчиной, пока я работала», — говорит Лариса.

После у Лужиной было еще два брака, но каждый из них закончился разводом.