«Красавица для чудовища»: как Мэри Шелли придумала монстра

Мэри Уолстонкрафт Годвин родилась в семье известной феминистки и философа. Фильм показывает героиню накануне ее исторической драмы: 16 летняя красавица днями напролет читает готические романы на кладбище и мечтает написать такое, от чего кровь застынет в жилах. И тут в гости к отцу Мэри приезжает молодой романтик, мятежная душа, поэт Перси Биши Шелли.

Потеряв голову при виде Мэри, он уговаривает ее бежать из отчего дома, обещая жизнь, полную свободы и приключений. О том, что у него беременная жена и ребенок, Шелли умолчал. Через два года жена Шелли утопилась, а Мэри Годвин (в замужестве Мэри Шелли ) выпустила книгу «Франкенштейн или Современный Прометей».

Картина «Красавица для чудовища» стала международным дебютом первой женщины-режиссера из Саудовской Аравии. Хаифа Аль-Мансур не в первый раз ставит в центр сюжета девочку-подростка, идущую к своей цели. Ее предыдущий фильм «Ваджда» о саудовской девочке, мечтающей о велосипеде, высоко оценили критики Венецианского кинофестиваля шесть лет назад. Свою Мэри Шелли режиссер увидела грустной неженкой, а не бунтующей дочерью прославленной феминистки.

В оригинале фильм называется «Мэри Шелли». Он рассказывает немного о жизни юной девушки до встречи с будущим мужем и чудовищем Перси Шелли. Поэт, женившийся в 16 лет на Гарриэт Уэсбрук, сбежавшей из дома пансионной подруге своих сестер, не меняется в союзе с новой беглянкой. Он пишет о чистой любви и одновременно ратует за «полиаморию». Мэри не против свободной любви, но любить хочет только одного Перси.

Роли влюбленных исполнили томный красавец англичанин Дуглас Бут , словно сошедший со страниц викторианских романов, и Эль Фаннинг, холодная красавица и «неоновый демон». Глядя на Фаннинг, трудно представить, что в голове этой девочки роятся мрачные мысли о смерти и монстрах.

Картина вводит зрителя в литературный круг Англии первой половины XIX века. Эксцентричные гении, не выпускающие из рук бутылки и их бледные товарищи-подражатели. Во главе прайда романтиков — лорд Байрон в исполнении Тома Стерриджа.

Байрон сотнями разбивает сердца, выбирая не самых интеллектуальных красавиц. В тени громких имен остается проблема авторства, ведь многим писателям приходилось издаваться анонимно.

Например, никто не желал печатать готический роман под женским именем, и не хотел верить, что личный врач Байрона способен написать новеллу «Вампир». Издатели признавали ценность произведений, но требовали доказательства или хотя бы предисловия известных людей.

«Красавица для чудовища» — классический байопик, снятый по канонам. Факты биографии равномерно распределены, хоть и перемешены, герои и сцены красивые, мрачные, выстроенные, любовь холодная, но без надрыва. Кино об исторических личностях должно приближать героя к реальности, показывать его человеком, а не перечислением фактов из жизни.

Судьба Мэри Шелли более захватывающая, чем ее экранизация, хотя авторы фильма, казалось бы, сделали все возможное для адаптации материала: например, для тех, кто не читал «Франкенштейна», основная мысль романа проговаривается по очереди всеми персонажами.