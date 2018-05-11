Ещё
Пугающее промо фильма «Реинкарнация»: Тони Коллетт поздравляет с днем Матери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пугающее промо фильма «Реинкарнация»: Тони Коллетт поздравляет с днем Матери 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
В это воскресенье в США отмечают День Матери, по этому случаю создатели хоррора «Реинкарнация» выпустили оригинальное поздравление.
По сюжету фильма после смерти Эллен, главы матриархальной семьи Грэмм, ее дочь открывает ужасные секреты о своих предках. Оказывается, на всей женской линии наложено проклятье, и чем сильнее главная героиня стремится от него избавиться, тем более страшные вещи происходят вокруг.
Главные роли в режиссерском дебюте Ари Астера сыграли Тони Коллетт, Гэбриел Бирн, Милли Шапиро и Алекс Вульф.
Российская премьера «Реинкарнации» состоится 7 июня.
Киноафиша: последние новости
Брэдли Купер снимет фильм о композиторе Леонарде Бернстайне Ты можешь все: 10 мотивирующих фильмов для женщин Каннский фестиваль. День второй
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители82
Провальное выступление Самойловой появилось в сети42
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле
Что стало с Мариной Влади7
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение