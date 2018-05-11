Пугающее промо фильма «Реинкарнация»: Тони Коллетт поздравляет с днем Матери

В это воскресенье в США отмечают День Матери, по этому случаю создатели хоррора «Реинкарнация» выпустили оригинальное поздравление.

По сюжету фильма после смерти Эллен, главы матриархальной семьи Грэмм, ее дочь открывает ужасные секреты о своих предках. Оказывается, на всей женской линии наложено проклятье, и чем сильнее главная героиня стремится от него избавиться, тем более страшные вещи происходят вокруг.

Российская премьера «Реинкарнации» состоится 7 июня.