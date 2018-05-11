«День Кино» в Петербурге: как это было?

5 мая в Санкт-Петербурге уже в шестой раз состоялся образовательный форум «День Кино», организованный инициативой по поддержке молодых кинематографистов Кино. Платформа Potential. С утра и до вечера на территории пространства Polygon проходили мастер-классы от лучших специалистов по созданию мобильного кино, написанию сценария, продвижению актера, сценарной речи. В рамках «Дня Кино» состоялись Всероссийский сценарный конкурс — питчинг короткометражных и полнометражных картин, ТВ и веб-сериалов. Корреспондент Киноафиши посетил мероприятие и рассказал, как это было.

Что такое Кино. Платформа Potential?

— Кино. Платформа Potential появилась шесть лет назад с фестиваля короткометражного кино, — рассказывает креативный продюсер платформы Potential, член жюри и режиссер Ирина Обидова. — На нашем первом мероприятии ребята экспериментировали: монтировали собственный фильм из чужого материала. Затем наша команда решила создать фестиваль короткометражного кино. Идея была в том, чтобы в рамках мероприятия создать короткометражный фильм и показать его. За эти годы мы много экспериментировали и сегодня вы увидите, к чему мы пришли.

Одним из направлений деятельности Кино. Платформы Potential стал ежегодный образовательный праздник «День Кино», на котором выступают профессионалы киноиндустрии. В рамках фестиваля проводятся открытые питчинги проектов, образовательные мастер-классы.

В этом году программа «Дня Кино» изменилась. Если раньше мероприятия шли одним сплошным блоком, то в 2018 году мастер-классы проводились параллельно. Еще одно новшество: к питчингу короткометражных фильмов добавились конкурсы сценариев полнометражных фильмов, ТВ— и веб-сериалов.

Проекты-победители питчинга Кино. Платформы сначала реализуются, а затем отправляются в туры по кинофестивалям. В 2013 году в рамках проекта был снят короткометражный фильм «Кино» Юрия Химина (Ульяновск), однако фестивальной судьбы он не получил. В 2014 год выпустили фильм «Бывшие» режиссера Ирины Бас. Картина продолжает кататься по фестивалям, недавно получила приз зрительских симпатий в Канаде. В 2017 году появился фильм «Огонь» Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой. Девушки — сценаристки, выпускницы Анны Пармас , попробовали себя на режиссерском поприще.

Что происходило на «Дне Кино»?

Утро началось с питчинга короткометражных фильмов, ТВ и веб-сериалов (сценарный конкурс полнометражным лент состоялся днем ранее). В этом году на питчинге было представлено 30 проектов из 713 поданных заявок. По словам Ирины Обидовой, много работ поступает из регионов.

Авторы сценариев-победителей получают поддержку на реализацию проекта. Главный приз от Платформы Potential — 500 тысяч рублей на разработку проекта. Еще один проект короткометражного фильма получает 100 тысяч рублей, другой организаторы берут на продюсерскую поддержку. Спонсор Red Carpet Production дает 100 тысяч рублей на пилотную серию веб-сериала. Компании СТВ иТВ-3 также выбирают понравившиеся проекты на реализацию. Питчинг прошел за четыре часа, все выступающие получили рекомендации и замечания от жюри.

Выступление Натальи Дрозд

Затем наступило время мастер-классов от ведущих экспертов. Продюсер Наталья Дрозд, известная по фильмам «Аритмия», «Я не вернусь», «Питер. Только по любви» попыталась, исходя из собственного опыта, ответить на вопрос «Что ищут продюсеры?». Наталья сформулировала выступление в простой схеме: режиссеру нужно ответить на три вопроса: «Что? Как? Зачем». Что — это сценарий. Как — обозначает, каким образом автор хочет сделать свою работу. Зачем — это своеобразное мотивационное письмо, объясняющее, почему вам важна эта работа и кому она адресована.

Выступление Олеси Грибок

В другом помещении актриса и телеведущая Олеся Грибок презентовала молодым актерам и актрисам книгу «Ты — суперагент. Менеджмент и продвижение актера». Книга является практическим пособием для начинающего артиста.

— Надеюсь, книга даст толчок молодым актерам. Она поможет понять, чем на самом деле занимается агент актера и как правильно наладить работу по собственному продвижению на рынке, — отметила спикер.

Начинающие актрисы еще долго не отпускали Олесю Грибок: двухчасового мастер-класса явно было мало, чтобы раскрыть все секреты продвижения актера.

Воркшоп для сценаристов провел Константин Майер, автор сценария фильма «Я худею» и сериала «Физрук». Для начинающих авторов Константин подготовил список препятствий, которые убивают хороший сценарий. Среди них оказались: эгоизм автора, желание поскорее выпустить сценарий, нежелание быть понятным, клише, страх показывать сценарий другим людям. Кроме того, Константин детально рассказал об этапах создания сценария, а также поделился удивительной историей о приходе в профессию популярного сценариста Чака Лорри («Теория большого взрыва»).

Илья Найшуллер (фильм «Хардкор»), Павел Руминов («Статус: свободен»), а также Федор Кан и Павед Сидоров (клипы для Ивана Дорна , групп IOWA И «Ленинград») объяснили слушателям работающие технологии съемок видеоклипов и мобильного кино. Звукорежиссер студии «Невафильм» Полина Волынкина провела мастер-класс для специалистов по звуку. О лайфхаках стилиста на съемочной площадке поведала Арина Павликова. О постановке речи на камеру в деталях рассказал актер театра и кино Егор Архипов

В рамках лекции кинокритика Марии Токмашевой «Веб-сериалы — кино 21 века» сценарист Лиза Симбирская и режиссер Андрей Феночка представили веб-сериал «Это я». Ребята своими силами выпустили два сезона сериала (8 серий) и планируют заняться третьим сезоном. «Это я» — история о девушке-художнице, которая продумывает ситуации, которые могли бы произойти с ней в реальности.

Победители питчинга

Вечером организаторы и жюри подвели итоги питчингов. Главный грант от Potential пока никто не получил, так как организаторы хотят взять тайм-аут, хорошенько все обдумать и выбрать лучшего претендента на финансовую поддержку.

— Самые горячие дискуссии жюри развернулись вокруг короткого метра, — отметила Ирина Обидова. — Предпочтение отдавали проектам, которые можно было снять за пару дней, в одной локации с парой героев. Грант на 100 тысяч рублей получил проект «Лифт на последний этаж» Никиты Литвинова. Проект заинтересовал и компанию «Невафильм»: она поможет режиссеру с постпродакшном.

Проект «Горшок» Дмитрия Николаева получил продюсерскую поддержку. «Нас ждет трудное лето, работа предстоит огромная», — отметил автор.

Трогательный, добрый, душевный проект «Свидание» Елены Поляковой получил грант на девелопмент.

В питчинге проектов веб-сериалов оказалось два победителя.

— Мы с коллегами отметили, что все проекты еще сырые, их нужно дорабатывать, — резюмировала Мария Токмашева из издания «Digital Reporter». — Сертификат на девелопмент получил проект веб-сериала «Придет серенький волчок» Дмитрия Кухарчука и Варвары Бекетовой.

Проект веб-сериала «Каждые семь секунд» Никиты Костицына получил поддержку от Платформы Potential.

В конкурсе сценариев ТВ-сериалов Константин Майер выбрал проект «8 секунд» Димы Кузнецова. Победителю помогут снять пилотную серию сериала. Компания ТВ-3 выбрала для реализации проект «Лекарь» Алексея Олина.

В питчинге полнометражных картин организаторы Платформы Potential выделили два проекта: «Чувство вины» Ильи Чиколини и «Завещание обжоры» Александры Соколовской. Пока неизвестно, какую поддержку получат ребята.

«День Кино» закончился, но сотрудничество продолжается. Вскоре победители приступят к съемкам и реализации своих проектов.

— Задача «Дня Кино» — открыть больше новых имен, с тем, чтобы выпускать больше качественных проектов для зрителей, — на прощание резюмировала Ирина Обидова.

Сейчас организаторы разрабатывают направление онлайн-курсов, так как за годы работы собрано много ценного материала. Осенью Кино. Платформа Potential планирует провести ярмарку талантов, где ребята смогут защищать свои идеи и показывать фильмы.