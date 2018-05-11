Названия культовых фильмов запечатлеют на стене кинотеатра «Факел»

Голландские художники-шрифтовики объединения High on Type нанесут на стену кинотеатра «Факел» названия культовых фильмов всех времен и народов.

Данное мероприятие пройдет 30 мая в рамках международного фестиваля Typomania — 2018, культурно-образовательного проекта, посвященного шрифту, типографике, каллиграфии, моушн-дизайну. Вдохновляясь работами старинных мастеров, уличными вывесками, комиксами и стереоизображениями, графические дизайнеры из коллектива High on Type вручную рисуют шрифты, экспрессивный леттеринг, абстрактную каллиграфию.

Кроме того, 30 мая к открытию шрифтовой фрески в кинотеатре «Факел» также будет показан альманах лучших дизайнерских видеороликов фестиваля из конкурса этого года. Вход свободный, регистрация откроется позднее на сайте сети «Московское кино».