Никто не узнает этих звезд без макияжа 

На фестивалях, пресс-конференциях, торжественных церемониях мы видим безупречных звёзд с идеальным макияжем, великолепно уложенными волосами, в дизайнерских нарядах. Но в обычной жизни они мало чем отличаются от нас, они ходят в магазины, воспитывают детей и занимаются спортом. Зачастую голливудские знаменитости в будни даже не пользуются средствами макияжа, и тогда многие из них из роковых красоток превращаются в обычных женщин.
1. Певицы Кэти Перри — любительница ярких образов. Но без вызывающего мейк-апа она выглядит куда более милой.
2. Певица Адель тоже выходит на сцену в броском гриме. Однако на селфи без него 30-летней исполнительнице можно дать на 5-7 лет меньше.
3. Теледива Ким Кардашьян. Без гламурного «раскраса» Ким определённо молодеет и становится более симпатичной.
4. Фотомодель Тайра Бэнкс. Экзотическая красота Тайры сделала её одной из самых высокооплачиваемых моделей. Девушке привычны броские тени и помады, но когда она отказывается от них, мы видим очаровательную красотку со смуглой кожей.
5. Леди Гага, чьё лицо вообще трудно рассмотреть под толстым слоем экстравагантного грима. Поэтому на селфи без мейк-апа она просто неузнаваема!
6. Королём сценического макияжа можно назвать Мэрилина Мэнсона. Наверняка люди, встречающие исполнителя в обычной жизни, даже не догадываются, что перед ними эпатажный Мэнсон.