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Фото: Майкл Б Джордан, София Бутелла и Майкл Шэннон на премьере фильма «451 градус по Фаренгейту»
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Фото: Майкл Б Джордан, София Бутелла и Майкл Шэннон на премьере фильма «451 градус по Фаренгейту» 

Попкорн News 49 минут назад
Фото: Попкорн News
HBO устроила для своего телефильма «451 градус по Фаренгейту» классическую премьеру с красной дорожкой — прямо как для какого-нибудь голливудского полнометражного кино. Впрочем, как минимум по количеству звезд (и, по слухам, еще и по бюджету) новая телевизионная экранизация HBO голливудским картинам не уступает: представить фильм приехали снявшиеся в нем Майкл Б. Джордан, София Бутелла и Майкл Шэннон.
Дублированный трейлер:
Уже завтра, 12 мая, «451 градус по Фаренгейту» должны показать на Каннском кинофестивале, а 19 мая он наконец-то появится в эфире HBO.
попкорнnews
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