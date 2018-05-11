Фото: Майкл Б Джордан, София Бутелла и Майкл Шэннон на премьере фильма «451 градус по Фаренгейту»

HBO устроила для своего телефильма «451 градус по Фаренгейту» классическую премьеру с красной дорожкой — прямо как для какого-нибудь голливудского полнометражного кино. Впрочем, как минимум по количеству звезд (и, по слухам, еще и по бюджету) новая телевизионная экранизация HBO голливудским картинам не уступает: представить фильм приехали снявшиеся в нем Майкл Б. Джордан, София Бутелла и Майкл Шэннон. Дублированный трейлер: Уже завтра, 12 мая, «451 градус по Фаренгейту» должны показать на Каннском кинофестивале, а 19 мая он наконец-то появится в эфире HBO. попкорнnews