Стартовали съемки второго сезона сериала «Улетный экипаж»

На днях стало известно, что стартовали съемки нового сезона «Улетного экипажа». Вчера Алексей опубликовал снимок, на котором позирует, стоя рядом с раритетной машиной. «Знакомьтесь, новый автомобиль Кулагина! „Улетный экипаж“ второй сезон. Поехали!», — написал он. Чуть ранее он намекнул поклонникам, что им уже скоро стоит ждать новых серий полюбившегося сериала. Актер опубликовал фото со своей коллегой Бардо и написал: «Овечкина видимся в кабине пилота на майские». Кажется, что во втором сезоне сериала Чудов сменит не один транспорт. Сегодня он показал снимок, на котором запечатлен с зеленым мотоциклом возле аэропорта.

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Поклонники были очень рады тому, что скоро смогут насладиться новыми эпизодами картины. «Уххх что же нас ждет?», «Как быстро съемки новых серий быстро начались! Класс! Успехов!», «Отличная новость, а тачка крутая. Я видела там еще и мотоцикл был. Он тоже Кулагина?», «Очень жду второй сезон „Улетного экипажа“, — отозвались пользователи соцсети. Пока сюжетная линия нового сезона сохраняется в тайне. Однако зрителям стоит ждать, что в сериале появятся новые лица. Так в эпизодической роли снялся юный актер Федор Васильев . Вероятно мама яркого рыжеволосого мальчика опубликовала несколько кадров со съемочной площадки. „Наш дебют в кино. Федя в эпизодической роли в сериале „Улетный экипаж““, — написала она. Ранее сообщалось, что второй сезон этой киноленты должен выйти в середине 2018 года.

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