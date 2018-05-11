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Триллер «Решение о ликвидации» об операции ФСБ на Северном Кавказе выйдет в прокат в июне
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Триллер «Решение о ликвидации» об операции ФСБ на Северном Кавказе выйдет в прокат в июне 

«Это Кавказ» 36 минут назад
В российский прокат в начале июня выйдет фильм «Решение о ликвидации», снятый на основе реальных событий — спецоперации ФСБ по ликвидации на Северном Кавказе лидера боевиков.
Ленту, жанр которой определен как триллер, можно будет в кинотеатрах страны с 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Централ партнершип».
Фильм снял режиссер Александр Аравин. Главные роли в ленте исполняют Игорь Петренко, Алексей Вертков, Дмитрий Парастаев, Иван Шахназаров и Аюб Цингиев. Главным продюсером картины выступил Карен Шахназаров.
Как пояснили в кинокомпании, сюжет фильма основан на реальных событиях — это операция ФСБ «по уничтожению одного из самых одиозных террористических лидеров Северного Кавказа, проходившая на территории Северной Осетии и Ингушетии». По сюжету спецгруппа ФСБ получает особое задание — ликвидировать террориста Шамиля Базгаева.
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