Триллер «Решение о ликвидации» об операции ФСБ на Северном Кавказе выйдет в прокат в июне 

В российский прокат в начале июня выйдет фильм «Решение о ликвидации», снятый на основе реальных событий — спецоперации ФСБ по ликвидации на Северном Кавказе лидера боевиков.
Ленту, жанр которой определен как триллер, можно будет в кинотеатрах страны с 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Централ партнершип».
Фильм снял режиссер Александр Аравин. Главные роли в ленте исполняют Игорь Петренко, Алексей Вертков, Дмитрий Парастаев, Иван Шахназаров и Аюб Цингиев. Главным продюсером картины выступил Карен Шахназаров.
Как пояснили в кинокомпании, сюжет фильма основан на реальных событиях — это операция ФСБ «по уничтожению одного из самых одиозных террористических лидеров Северного Кавказа, проходившая на территории Северной Осетии и Ингушетии». По сюжету спецгруппа ФСБ получает особое задание — ликвидировать террориста Шамиля Базгаева.