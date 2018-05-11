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Лариса Лужина — муза Высоцкого и Ростоцкого сожалеет о жизни без любви
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Лариса Лужина — муза Высоцкого и Ростоцкого сожалеет о жизни без любви 

Вести.Ru 17 минут назад
«Все эти отношения не были любовью», — признается Лариса Лужина, вспоминая своих мужей и поклонников, чьи имена знал весь СССР. Это ей Владимир Высоцкий посвятил знаменитые песни «Она была в Париже» и «Скалолазка». Булат Окуджава считал Ларису Лужину своим талисманом, в нее был влюблен Станислав Ростоцкий.
Актриса четыре раза была замужем, но ни один брак не принес ей женского счастья. «Я открыто объявляла, что влюбилась и не могу лгать. Я поступала очень плохо», — призналась Лужина Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».
"Я считаю, что Бог меня сейчас наказывает за все это, я отвечаю за свои поступки. Я очень жалею, что причиняла боль людям. Мне кажется, у меня не было такой любви на разрыв аорты, чтобы я сходила с ума. Ни об одном из своих мужей я не вспоминаю так, чтобы у меня щемило сердце. Все эти отношения не были любовью", — говорит актриса.
В первом браке она потеряла ребенка, а в 29 пережила инсульт. Впрочем, и детство ее было очень тяжелым. В блокадном Ленинграде погибли отец, младшая сестра и бабушка Ларисы Лужиной.
Сама она и ее мама выжили и после войны переехали в Таллин. Прежде, чем стать актрисой, она сменила несколько мест работы.
В кинематографе Лужина оказалась благодаря случайной встрече на улице (их дом был напротив Таллинской киностудии) с ассистентом режиссера, снимавшего фильм «Незваные гости». Режиссера Лейду Лайус Лужина до сих пор считает крестной мамой — именно она предложила Сергею Герасимову посмотреть ее, и он взял девушку к себе в мастерскую.
Так началась ее блистательная карьера в кино. Роли в фильмах «На семи ветрах», «Золото» и «Встреча в конце зимы» сделали Лужину легендой советского кино.
Ее портреты появлялись на обложках журналов, письма поклонников шли со всего мира, но женского счастья актриса так и не нашла.
Почему она обиделась на Высоцкого из-за песни «Она была в Париже», кого предала, почему пошла на воровство и о чем больше всего жалеет в своей жизни? Об этом Лариса Лужина рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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