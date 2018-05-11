За что знаменитостей сажают в тюрьму

У каждого человека есть не только светлая, но и тёмная сторона. И в этом смысле звёзды ничуть не отличаются от обычных людей. А некоторые знаменитости с безупречной сегодня репутацией даже совершали противоправные поступки и сидели в тюрьме. Открываем истинные лица селебрити.

1. Марк Уолберг , известный актёр, дважды номинировавшийся на «Оскар». В детстве был завсегдатаем полицейского участка. В заключение попал после ограбления аптеки.

2. Роберт Дауни-младший, обладатель массы премий, после успеха в фильме «Чаплин» столкнулся со славой и не смог вынести её тяжести. За вождение в нетрезвом виде, хранение и употребление запрещённых веществ угодил за решётку.

3. Пол Маккартни . Кажется, что участник легендарной группы The Beatles не способен даже на крошечные проступки. Между тем, в 1980 году его задержали в токийском аэропорту с марихуаной. Итог — недельное заключение.

4. Уилл Смит . Прекрасный муж и семьянин, образец безукоризненного вкуса и просто замечательный актёр в 1989 году натравил своего телохранителя на промоутера звукозаписывающей компании, за что и был арестован.