Бесплатно: 15 фильмов, основанных на реальных событиях

Кино не только развивает воображение, но и знакомит нас с реальной жизнью.

Последствия

Последствия

Летом 2002 года по вине авиадиспетчера в небе над Боденским озером столкнулись два самолета. В результате катастрофы погибли 71 человек, в том числе жена и дети Виталия Калоева . В фильме мужчину зовут Роман Мельник , а играет его Арнольд Шварценеггер

Авиатор

Авиатор

Леонардо ДиКаприо в фильме о безумном богаче Говардье Хьюзе. Унаследовав от отца небольшую фабрику, он превратил её в прибыльное предприятие, основал киностудию, снял безумно дорогой по тем временам фильм, скупал казино, покорял сердца женщин и приобрел авиакомпанию. Но только в небе он был счастлив.

Далласский клуб покупателей

Далласский клуб покупателей

Реальная история техасского электрика Рона Вудруфа, у которого в 1985 году обнаружили СПИД. Врачи насчитали ему еще дней тридцать жизни, но Рон не сдался, пил экспериментальные лекарства, незаконно ввезенные из Канады, и наладил подпольный бизнес по продаже их другим больным. Мэттью МакКонахи и Джаред Лето получили за свои роли в этом фильме по «Оскару».

Глубоководный горизонт

Глубоководный горизонт

В 2010 году из-за халатности специалистов компании British Petroleum на нефтяной платформе в Мексиканском заливе произошел взрыв, приведший к гибели 11 человек и чудовищной экологической катастрофе. Мужество и героизм простых людей на фоне страшной трагедии, пугающе жуткие и реалистичные спецэффекты и история, от которой ком стоит в горле.

Время первых

Время первых

Кинорассказ о том, как военные летчики Павел Беляев Алексей Леонов летели в космос, чтобы первыми в мире шагнуть в неизвестность, покинув борт космического корабля.

12 лет рабства

12 лет рабства

Фильм снят по мотивам одноименной автобиографии Соломона Нортапа. Его, свободного афроамериканца, обманом разлучили с семьей и продали в рабство. Только двенадцать лет спустя он смог вернуть себе свою жизнь.

Ограбление на Бейкер-Стрит

Ограбление на Бейкер-Стрит

В 1971 году в Лондоне был ограблен банк. В ходе его расследования не было найдено ни одного фунта и не было произведено ни одного ареста. Только спустя тридцать пять лет, после снятия грифа секретности, простые граждане узнали, что в том деле были замешаны самые высокопоставленные члены британского правительства.

Затерянный город Z Затерянный город Z Фильм снят по книге, написанной Дэвидом Гранном , а книга рассказывает о британском исследователе, полковнике Перси Фосетте, который страстно и увлеченно искал древний затерянный город в Амазонии.

Золото

Золото

Еще один страстный искатель, но на этот раз золота. Кенни Уэллс — делец и мечтатель, который нашел такого же увлеченного на всю голову геолога, чтобы вместе с ним искать золото в индонезийских джунглях. Вместе они вляпались в серьезный скандал.

Жена смотрителя зоопарка

Жена смотрителя зоопарка

Это история отважных Яна Антонины Жабинских , скрывавших во время войны в опустевшем зоопарке Варшавы несколько сотен евреев.

Кон-Тики

Кон-Тики

Приключенческая картина, в основе которой лежит эпическое путешествие всемирно известного путешественника Тура Хейердала: в 1947 году он пересек Тихий океан на маленьком плотике Кон-Тики.

Невозможное

Невозможное

В основе сюжета лежит история об испанской семье, которая в 2004 году пережила страшное цунами, произошедшее в Таиланде, где они в то время отдыхали.

Афера под прикрытием

Афера под прикрытием

Еще один фильм, снятый по автобиографической книге. На этот раз в основе сценария лежит история «Агент под прикрытием: моя тайная жизнь и банки, отмывавшие деньги медельинского картеля Пабло Эскобара», написанная Робертом Мазурой.

Сноуден

Программист Эдвард Сноуден верно служил американскому правительству, пока случайно не обнаружил секретные документы, согласно которым после терактов 11 сентября спецслужбы начали тотальную слежку за интернет-переписками людей со всего мира. Передав эту информацию СМИ и открыв планете глаза, Сноуден заявил, что он не желает быть частью того, что приносит человечеству вред. Его назвали предателем и объявили в розыск, но Эдвард сбежал в Россию, где до сих пор и живет. Фильм Оливера Стоуна , с Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли.

В основу фильма была положена реальная история французского бизнесмена и аристократа Филиппа Поццо ди Борго, который остался парализованным после несчастного случая.