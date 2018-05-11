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Новых полнометражных «Смешариков» не будет
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Новых полнометражных «Смешариков» не будет 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
В конце апреля на экраны вышел третий полнометражный мультфильм по вселенной смешариков — «Смешарики. Дежавю». И, судя по всему, на этом пока все, новых приключений Кроша и его друзей на большом экране пока не планируется.
Об этом заявил режиссер всех трех частей Денис Чернов. «Мы выпустили последний полный метр запланированной трилогии, и теперь „Смешарики“ продолжат свое существование на телеэкранах», — сообщил он.
Сейчас у ГК «Рики» и без того много проектов. Один из них российско-американский мультфильм «Мой домовой» (он же — «Мой друг Финник»). История о дружбе девочки и маленького странного существа, живущего в ее доме.
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