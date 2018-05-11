Очевидные ляпы в голливудских фильмах

"Мария-Антуанетта". Киноленту о французской королеве пытались сделать более биографической. Но неясно, зачем костюмеры разместили в кадре наряду с собственноручно созданными предметами гардероба современные кеды Converse.

10/10 "Мария-Антуанетта". Киноленту о французской королеве пытались сделать более биографической. Но неясно, зачем костюмеры разместили в кадре наряду с собственноручно созданными предметами гардероба современные кеды Converse.

"Далласский клуб покупателей". Фильм повествует о событиях, которые происходят в 1985 году. Однако в одной из сцен на заднем плане мы видим красный Lamborghini Aventador на постере. Авто начало выпускаться лишь в 2000-х годах.

9/10 "Далласский клуб покупателей". Фильм повествует о событиях, которые происходят в 1985 году. Однако в одной из сцен на заднем плане мы видим красный Lamborghini Aventador на постере. Авто начало выпускаться лишь в 2000-х годах.

"Парк Юрского периода". Странно, как режиссер мог допустить подобную невнимательность. Яйцо, из которого вот-вот вылупится динозавр, придерживает механическое устройство. А уже на следующем кадре эта роботизированная рука пропадает.

8/10 "Парк Юрского периода". Странно, как режиссер мог допустить подобную невнимательность. Яйцо, из которого вот-вот вылупится динозавр, придерживает механическое устройство. А уже на следующем кадре эта роботизированная рука пропадает.

"Титаник". Конечно, момент с ляпом в этой картине не так заметен, но ведь многие из нас посмотрели фильм по несколько раз. На носовой части корабля, где находятся Джек и Фабрицио, видны широкие мостки и большой якорь. Но уже к финальным сценам мостки изменили свой вид, а якорь стал другой формы.

7/10 "Титаник". Конечно, момент с ляпом в этой картине не так заметен, но ведь многие из нас посмотрели фильм по несколько раз. На носовой части корабля, где находятся Джек и Фабрицио, видны широкие мостки и большой якорь. Но уже к финальным сценам мостки изменили свой вид, а якорь стал другой формы.

"Пятый элемент". После того, как Лилу ползала сквозь вентиляционные отсеки, мы видим на ее ладонях следы пыли и грязи. Но когда она падает в машину к Корбену, ее руки чистые.

6/10 "Пятый элемент". После того, как Лилу ползала сквозь вентиляционные отсеки, мы видим на ее ладонях следы пыли и грязи. Но когда она падает в машину к Корбену, ее руки чистые.

"Бойцовский клуб". Конечно, Рассказчик в фильме не в себе и в его голове крутятся странные мысли. Однако даже и с теплорегуляцией у персонажа не все в порядке. Его футболка то мокрая от пота, то моментально становится сухой.

5/10 "Бойцовский клуб". Конечно, Рассказчик в фильме не в себе и в его голове крутятся странные мысли. Однако даже и с теплорегуляцией у персонажа не все в порядке. Его футболка то мокрая от пота, то моментально становится сухой.

"Властелин колец: Возвращение Короля". Сэм обнаруживает Фродо в тот момент, когда паучиха Шелоб оплела его в кокон. Однако носитель кольца то открывает, то закрывает глаза, несмотря на состояние анабиоза. Кроме того, меняется и положение паутины на лице Фродо.

4/10 "Властелин колец: Возвращение Короля". Сэм обнаруживает Фродо в тот момент, когда паучиха Шелоб оплела его в кокон. Однако носитель кольца то открывает, то закрывает глаза, несмотря на состояние анабиоза. Кроме того, меняется и положение паутины на лице Фродо.

"День независимости". В сцене с бредущим по пустыне героем Уилла Смита случаются странные природные метаморфозы. Небо то покрыто облаками на общем плане, то абсолютно безоблачно на крупном.

3/10 "День независимости". В сцене с бредущим по пустыне героем Уилла Смита случаются странные природные метаморфозы. Небо то покрыто облаками на общем плане, то абсолютно безоблачно на крупном.

"Армагеддон". Ляпы здесь подстерегают зрителя с первых кадров фильма. Собака хватает зубами пластиковую фигурку Годзиллы, а уже на следующем кадре мы видим, как Годзилла значительно возросла в размерах, пока хозяин пытается забрать ее.

2/10 "Армагеддон". Ляпы здесь подстерегают зрителя с первых кадров фильма. Собака хватает зубами пластиковую фигурку Годзиллы, а уже на следующем кадре мы видим, как Годзилла значительно возросла в размерах, пока хозяин пытается забрать ее.

"Перл-Харбор". Одна из мизансцен включает в себя рисование пилотом Америки симпатичной картинки с медсестрой на самолете. Впрочем, в разных ракурсах видно, что используются обе руки: как правая, так и левая.

1/10 "Перл-Харбор". Одна из мизансцен включает в себя рисование пилотом Америки симпатичной картинки с медсестрой на самолете. Впрочем, в разных ракурсах видно, что используются обе руки: как правая, так и левая.

Нередко бывает так, что при съемках кинофильма случаются ляпы.

Нередко бывает так, что при съемках кинофильма случаются ляпы. К ним можно отнести оружие, которое не соответствует временному периоду, странные движения массовки или вовсе современный предмет в историческом фильме.

Перл-Харбор

Одна из мизансцен включает в себя рисование пилотом Америки симпатичной картинки с медсестрой на самолете. Впрочем, в разных ракурсах видно, что используются обе руки: как правая, так и левая.

Армагеддон

Ляпы здесь подстерегают зрителя с первых кадров фильма. Собака хватает зубами пластиковую фигурку Годзиллы, а уже на следующем кадре мы видим, как Годзилла значительно возросла в размерах, пока хозяин пытается забрать ее.

День независимости

В сцене с бредущим по пустыне героем Уилла Смита случаются странные природные метаморфозы. Небо то покрыто облаками на общем плане, то абсолютно безоблачно на крупном.

Властелин колец: Возвращение Короля

Сэм обнаруживает Фродо в тот момент, когда паучиха Шелоб оплела его в кокон. Однако носитель кольца то открывает, то закрывает глаза, несмотря на состояние анабиоза. Кроме того, меняется и положение паутины на лице Фродо.

Бойцовский клуб

Конечно, Рассказчик в фильме не в себе и в его голове крутятся странные мысли. Однако даже и с теплорегуляцией у персонажа не все в порядке. Его футболка то мокрая от пота, то моментально становится сухой.

Пятый элемент

После того, как Лилу ползала сквозь вентиляционные отсеки, мы видим на ее ладонях следы пыли и грязи. Но когда она падает в машину к Корбену, ее руки чистые.

Титаник

Конечно, момент с ляпом в этой картине не так заметен, но ведь многие из нас посмотрели фильм по несколько раз. На носовой части корабля, где находятся Джек и Фабрицио, видны широкие мостки и большой якорь. Но уже к финальным сценам мостки изменили свой вид, а якорь стал другой формы.

Парк Юрского периода

Странно, как режиссер мог допустить подобную невнимательность. Яйцо, из которого вот-вот вылупится динозавр, придерживает механическое устройство. А уже на следующем кадре эта роботизированная рука пропадает.

Далласский клуб покупателей

Фильм повествует о событиях, которые происходят в 1985 году. Однако в одной из сцен на заднем плане мы видим красный Lamborghini Aventador на постере. Авто начало выпускаться лишь в 2000-х годах.

Мария-Антуанетта

Киноленту о французской королеве пытались сделать более биографической. Но неясно, зачем костюмеры разместили в кадре наряду с собственноручно созданными предметами гардероба современные кеды Converse.