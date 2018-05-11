Очевидные ляпы в голливудских фильмах 

Нередко бывает так, что при съемках кинофильма случаются ляпы. К ним можно отнести оружие, которое не соответствует временному периоду, странные движения массовки или вовсе современный предмет в историческом фильме.
Перл-Харбор
Одна из мизансцен включает в себя рисование пилотом Америки симпатичной картинки с медсестрой на самолете. Впрочем, в разных ракурсах видно, что используются обе руки: как правая, так и левая.
Армагеддон
Ляпы здесь подстерегают зрителя с первых кадров фильма. Собака хватает зубами пластиковую фигурку Годзиллы, а уже на следующем кадре мы видим, как Годзилла значительно возросла в размерах, пока хозяин пытается забрать ее.
День независимости
В сцене с бредущим по пустыне героем Уилла Смита случаются странные природные метаморфозы. Небо то покрыто облаками на общем плане, то абсолютно безоблачно на крупном.
Властелин колец: Возвращение Короля
Сэм обнаруживает Фродо в тот момент, когда паучиха Шелоб оплела его в кокон. Однако носитель кольца то открывает, то закрывает глаза, несмотря на состояние анабиоза. Кроме того, меняется и положение паутины на лице Фродо.
Бойцовский клуб
Конечно, Рассказчик в фильме не в себе и в его голове крутятся странные мысли. Однако даже и с теплорегуляцией у персонажа не все в порядке. Его футболка то мокрая от пота, то моментально становится сухой.
Пятый элемент
После того, как Лилу ползала сквозь вентиляционные отсеки, мы видим на ее ладонях следы пыли и грязи. Но когда она падает в машину к Корбену, ее руки чистые.
Титаник
Конечно, момент с ляпом в этой картине не так заметен, но ведь многие из нас посмотрели фильм по несколько раз. На носовой части корабля, где находятся Джек и Фабрицио, видны широкие мостки и большой якорь. Но уже к финальным сценам мостки изменили свой вид, а якорь стал другой формы.
Парк Юрского периода
Странно, как режиссер мог допустить подобную невнимательность. Яйцо, из которого вот-вот вылупится динозавр, придерживает механическое устройство. А уже на следующем кадре эта роботизированная рука пропадает.
Далласский клуб покупателей
Фильм повествует о событиях, которые происходят в 1985 году. Однако в одной из сцен на заднем плане мы видим красный Lamborghini Aventador на постере. Авто начало выпускаться лишь в 2000-х годах.
Мария-Антуанетта
Киноленту о французской королеве пытались сделать более биографической. Но неясно, зачем костюмеры разместили в кадре наряду с собственноручно созданными предметами гардероба современные кеды Converse.