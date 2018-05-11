«Я часто повторяю, что если отрезать у фильма последние пять минут он только выиграет от этого»: эксклюзивное интервью с режиссером…

На днях состоялась презентация-премьера новой короткометражной картины Виса Виталиса «Лучше, чем в жизни». На это мероприятие пробрался кинообозреватель КиноАфиши и пообщался с человеком, который готов все сделать сам. Вис рассказал о том, как он дошел до жизни такой, зачем нужны короткие метры и как писать сценарии к таким фильмам, чтобы они цепляли зрителей с первых же секунд.

Пятница, вечер, центр Москвы, Kontora Grill Pub заполняется людьми. Всех встречает человек, у которого улыбка не сходит с лица, продюсер Виса Виталиса Никита Хорсека. У него есть правильные слова для каждого, он успевает перекинуться парой фраз со всеми или рассказать смешную историю, произошедшую с ним. Никита придает всему происходящему смысл, много и подробно рассказывает об уже произошедших успехах в жизни Виса и планах на будущее. А еще не дает людям разойтись, т.к. главная звезда вечера немного опаздывает, как выяснится позднее, во всем виноваты не только стандартные для столицы пробки, но и только что законченный монтаж новой истории.

Фото с премьеры картины «Лучше, чем в жизни»: продюсер Никита Хорсека и режиссер Вис Виталис

Официальная часть начинается с приветственной речи главного героя — Виса, который рассказывает о поводе, зачем здесь сегодня все собрались. Он никак не мог закончить монтаж «Лучше, чем в жизни» и поставил себе дедлайн, который заканчивался в этот вечер. И, т.к. его фильмы — это короткие истории, он решил показать гостям и две предыдущие работы («То, что тебя спасает», «Баллон»), многократно отмеченные на различных заграничных кинофестивалях.

Первым, открывшим этот киновечер, стал проект «То, что тебя спасает». Вроде бы, заявляется, как еще одна истории про зомби и парочку выживших, но на самом деле, конечно, про любовь. Была показана полная версия (существует 23 и 19 минутная варианты).

Пересказывать завязку в данном случае бессмысленно, поэтому предлагаю коротенькие мнения о каждом.

Фотографии с премьеры картины «Лучше, чем в жизни»

Фильм «То, что тебя спасает» создан на стыке жанров, Вис играет со зрителями и с каждой сценой лишь усиливает то, что происходит между героями. А зомби, роящиеся за стенами дома, только добавляют градуса жути, и, казалось бы, безысходного финала. Но картина обманывает публику и завершается своенравным твистом. Такие вещи, казалось бы, лежат на поверхности, но используется крайне редко.

Пятиминутный «Баллон» — это уже совсем другая история. Легко и быстро снятый (с момента зарождения идеи до финального монтажа прошло около месяца) он сводит все давно известные киноприемы в историю, которая может породить массу споров и обсуждений. За несколько минут Виталису удалось создать на экране целый мир, героя и ситуацию, которая разрешается, а может быть и нет, только к финалу. Каждый это решает для себя самостоятельно. При всем при этом фильм получил 55 номинаций и 6 международных наград.

Финальный, по крайней мере, из увиденных за этот вечер, фильм «Лучше, чем в жизни» оказался самым лирическим проектом для циника Виталиса. Это реально произошедшая с ним история, немного измененная и доработанная для фильма. После просмотра остается такое совсем нереализованное чувство, что хочется выйти на улицу, начать помогать и дарить радость всем встречным.

После фильма, спасибо продюсеру Никите Хорсека и хорошему настроению Виса Виталиса, кинообозревателю КиноАфиши удалось пообщаться с героем вечера о самом интересном и животрепещущем.

Фотографии с премьеры картины «Лучше, чем в жизни»

Как поняли, что хотите стать режиссером?

С самого детства я большой фанат кино и искусства в самом широком смысле. У меня отлично получается: рисовать, играть, танцевать, лепить. Но во всем этом я не велик, т.к. специально этим никогда не занимался. Играю на 6 инструментах, пишу, отлично разбираюсь в работе звукорежиссера. К сожалению, меня таким создал бог, ддарив всевозможными талантами. Это очень плохо — я разбрасываюсь, хочу все. Это мой крест. И все-таки моей главной и самой большой любовью был и остается — рок-н-ролл. Почему не режиссура? Я родился и рос в простом, муниципальном районе. Никому и в голову тогда прийти не могло, что можно пойти учиться на режиссерские курсы или стать актером. Ведьэто совершенно другой мир, как Америка. Мы не там и не будет там никогда. Я пишу хорошо, и стихи, и прозу. Поэтому взял в руки гитару, изучил аккорды и стал играть. А кино дело непростое, дорогостоящее, требующее команды.

Несмотря на все сложности, первый фильм мы сняли в 6 классе, у одного друга нашлась отцовская камера, а я написал сценарий. История была про ковбоев. Но в итоге ничего не вышло, точнее, кино мы сняли и даже записали на бобину, но оно потерялось, и продолжать мы не стали. Но в двухтысячных все стало доступнее. Можно было снять все самому и смонтировать результат на компьютере, я вернулся к своей давней мечте. Ведь о кино я знаю все. Тарантино называли очень насмотренным юношей и я такой же. Буквально каждого режиссера и их фильмы. 90-ые годы я провел в «Музее кино» Наума Клеймана . Смотрел все, что попадалось: Каурисмяки, Феллинни, Антониони, Херцец, Шлендорф, мой любимый. Я смотрел и кусал локти. Понимал, что могу снимать также и даже лучше. Но когда появилась возможность, я включился в это и стал снимать.

С чего все началось?

Все фильмы сняты на мои средства буквально на коленке с кучей ошибок. Первый и третий фильм я спасал в монтажной. Когда закончил съемки «Лучше, чем в жизни» десять месяцев он просто лежал, а я отдыхал от него. Потом уже была переозвучка и остальные напасти.

Кадры со съемочной площадки проекта «Лучше, чем в жизни»

Вначале у меня была лишь идея и герой, списанный частично с меня самого, а средств почти не было. Я написал сценарий с минимумом всего, но все равно с расчетом на заглавного персонажа, которого были бы должны полюбить зрители, проникнуться им. Отношения между героями показать, экспозицию выстроить, для этого все было четко прописано. Все происходило в одном доме, потом начинается чехарда и тут я подумал, что классная же идея: люди уехали из дома, и наступает зомби апокалипсис. Можно как угодно относиться к такому, но ведь никто от этого не застрахован. Ведь если мы знаем, что есть зомби, значит, они уже могли появляться. Кто-то выживал и сохранял в памяти. Мы, конечно, можем попытаться все опровергнуть. Но ведь все возможно, все, что когда-либо было придумано, существует по-настоящему.

Понятно, что многое в сюжете менялось прямо на съемочной площадке из-за различных технических проблем. Мы сняли первую сцену в одном доме и нас оттуда выперли. Сценарий переписывался четыре раза, на монтаже выбросили целых шесть сцен, их пришлось выкинуть на монтаже, сценарий переписывался четыре раза сценарий. Иностранцы оценили, и я когда-нибудь сделаю из этой идеи полный метр.

Но все равно даже смотря на «То, что тебя спасет» спустя годы, получилось в итоге охрененное кино, а финал и вовсе взрывает до сих пор всем мозг. Истории про зомби в кино уже пятьдесят лет и никто до нас не додумывался до такой, казалось бы, простой и понятной всем идеи. Это сто процентное ноу-хау, если бы я жил на Западе, я давно бы снял об этом полноценный сериал.

кадры со съемочной площадки проекта «Баллон»

Два следующих фильма мы сняли совершенно случайно. В Питере, тусуясь у друзей, я познакомился с оператором, оказалось, что он свободен и предложил мне, что-нибудь снять. Несмотря на то, что и денег не было, и я был уставший, буквально на днях закончились съемки предыдущей истории. В итоге у нас все происходит на одной локации, в одной машине. На съемки потратили день, за две недели я смонтировал «Баллон» и написал к нему музыку. И стал рассылать по фестивалям, где конкурировал сам с собой («То, что тебя спасает» тоже в это же время шел своей фестивальной дорогой). Баллон это такая 100% Коэновско-Хичкоковская история.

А что вы думаете на счет артхаусного кино?

Самовыражение через образы меня не интересует. Содержание должно превалировать. Против артхауса я ничего не имею. Когда нет ничего в голове, но есть красивые образы, да, пожалуйста, снимай, просто для меня это скорее дизайн. Такое кино, несомненно, тоже может найти своего зрителя, хотя оно и бессмысленно, точно также как, например, котики в интернете, но многим же нравится. Мне больше всего нравится, когда есть система из видеоряда, героя, сюжета и определенные выводы, которые можно сделать, посмотрев мою картину. Своего рода это пазл и все складывается в артобъект. Самое крутое — когда кино начинается еще до начала вступительных титров, а заканчивается гораздо позже выхода зрителей из кинозала. Я частенько повторяю, что если отрезать у любой голливудской картины последние 5 минут, она только выиграет от этого.

Есть какой-то любимый киножанр?

Все люблю, у меня любимых жанров нет, я смотрю и могу сделать все. Если бы у меня были деньги и ресурсы я бы попробовал снять в каждом из них. Есть, например, забойная идея для комедии. Я бы и триллер снял, чтобы все просто офигели от увиденного. Боевики и триллеры это вообще мое, где идет чистая эмоция. Социальные драмы нравятся меньше, это тоже прикольно, есть характеры, но этого хватает и жизни. Хочется же прийти в кино, чтобы тебя с первых кадров взяли за живое, и выныривает ты лишь к финальным титрам, когда кино уже закончилось, а если еще и идея есть, то это вообще шик.

кадры со съемочной площадки проекта «Баллон»

А что ждать зрителям от вас в ближайшем будущем?

Уже снято еще два фильма, которые я объединил и дал неофициальное название — «Русская трилогия», первая часть, как раз «Лучше, чем в жизни». Я — прагматик и стараюсь делать вещи, которые могут принести мне какие-то дивиденды. Хочется делать кино, которое мне понравится самому, такое, на что я бы сам действительно пошел бы в кино. Для России я как раз и снял «Лучше, чем в жизни». Очень давно хотел сделать эту историю, частично списанную с меня. Я, конечно, по-максимуму ее упростил. Оставил девушку и соседку, которую жизнь тряхнула не раз, у нее отнялись ноги, но она все равно не потеряла ни любви к жизни, ни к людям. Поехал покупать новый ноутбук и нашел именно ту квартиру, где хотел бы снимать. Сейчас фильм еще сыроват, но я уже доволен результатом. Вторая часть моей трилогии — «Возвращение со звезд», что-то типа «Баллона», только с обратным знаком, жуткий фильм который взорвет всем мозг без единого слова и с одним человеком в кадре. Третий «Вернусь не поздно» — сложная работа, четыре актера, два ребенка, но получилось снять хорошо и быстро, руку уже набил. Два дня, две камеры, очень красивое кино получилось. И вот эти истории, как раз о нашей стране. Ведь любовь к родине должна быть обоюдная, мне ужасно обидно, что здесь меня не замечают. Но иллюзий я не питаю, здесь мало куда можно вырасти. Но если с «Русской трилогией» все получится, я буду очень горд и рад.

Главное же, что хочется отметить после просмотров и разговора с продюсером Никитой Хорсека и режиссером Висом Виталисом это то, что такие проекты нужно показывать чаще, больше и всем подряд, а еще не забывать помогать с бюджетами и другой помощью. А иначе так и застрянем с кино, где снимаются лишь комедии и одобренные государством дорогущие картины, чтобы помнили.

Беседовал Дмитрий Бортников