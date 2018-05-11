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Это официально: Марго Робби сыграет жену скандального Романа Полански
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Это официально: Марго Робби сыграет жену скандального Романа Полански 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@allocine_offЭто официально: Марго Робби сыграет жену скандального Романа ПоланскиКвентин Тарантино вот-вот приступит к съемкам картины «Однажды в Голливуде». Фильм посвящен супруге Романа Полански Шэрон Тейт, которая была убита членами банды Чарльза Мэнсона. Молодая красавица-актриса находилась на девятом месяце беременности. В 1969 году это убийство потрясло весь Голливуд и не только. Мы уже писали о том, что Леонардо Ди Каприо, утвержденный в проект, сейчас сидит на жесткой диете — осталось меньше месяца до начала съемок и голливудскому актеру нужно похудеть на 15 килограммов. Ди Каприо сыграет популярного актера, который жил неподалеку от дома Полански. У Брэда Питта роль его дублера и друга. Главная женская роль досталась Марго Робби (27), это подтверждено официально. Известно, что соперницей Марго на пробах была Дженнифер Лоуренс, но ей не удалось попасть в проект. По сообщениям инсайдеров, в кастинг вмешалась сестра Шерон Тейт, которая посоветовала режиссеру взять именно Робби, так она по-настоящему красива и внешне схожа с Шерон. А тем временем Миранда Керр родила второго сына.
Публикация от @margotrobbie 16 Дек 2016 в 12:29 PST  Публикация от Sharon Tate Recollection (@sharon_tate_recollection) 22 Май 2014 в 8:12 PDT
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