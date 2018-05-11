Изначальные концовки известных советских фильмов

Как должны были закончиться известные советские фильмы

Если бы авторы точно следовали книге, то финал был бы немного другой.

7/7 Если бы авторы точно следовали книге, то финал был бы немного другой.

По словам Вахтанга Кикабидзе, после финального разговора со стюардессой в самолете, когда они пролетают над Грузией, Мимино просто выходит из самолета и оказывается в родных горах.

4/7 По словам Вахтанга Кикабидзе, после финального разговора со стюардессой в самолете, когда они пролетают над Грузией, Мимино просто выходит из самолета и оказывается в родных горах.

Первый финал посчитали слишком трагическим, поэтому некоторые сцены были вырезаны. Например, после гибели Абдуллы его жены бросаются к нему и горячо оплакивают мужа, а жена Верещагина сходит с ума.

3/7 Первый финал посчитали слишком трагическим, поэтому некоторые сцены были вырезаны. Например, после гибели Абдуллы его жены бросаются к нему и горячо оплакивают мужа, а жена Верещагина сходит с ума.

Пересматривая любимые ленты, многие не догадываются о том, что изначально у них должен быть другой финал.

Фильм всегда начинается со сценария и прежде чем зрители увидят картину, его сюжет и концовку могут неоднократно переписываться. Пересматривая любимые кинофильмы, многие даже не догадываются о том, что первоначально у них должен быть совсем другой финал.

Иногда изменения происходили по воле режиссеров (так часто случалось с экранизациями), иногда из-за требований цензуры или прямого вмешательства высшего руководства, иногда из-за политической обстановки. Так или иначе, теперь эти фильмы стали классикой, каноном, который не подлежит исправлению и дополнению. Однако всегда интересно узнать немного больше о любимых кинолентах, заглянуть за кулисы съемочного процесса.

"Экипаж" (1979)

В первом советском фильме-катастрофе финал планировался иной, более печальный. Герой Жженова находится в больнице, и его друзья предлагают ему перегнать самолет. Он в одной пижаме садится в кабину и видит там своих фронтовых друзей, совсем не изменившихся с военных лет. Он берется за штурвал и они взлетают, растворяясь в небе. После чего в следующем кадре его дочь говорит, что отец умер. Финал изменили по просьбе Брежнева, тогда уже тяжело больного, который на своей даче обычно смотрел все киноновинки еще до проката.

"Место встречи изменить нельзя" (1979)

Фильм является довольно точной экранизацией романа братьев Вайнеров "Эра милосердия", однако есть и существенные отличия от книги. Первоначальный финал соответствовал книжному и был более мрачным. В финале Шарапов намерен отказаться от совместной работы с Жегловым, так как не может принять его отношения к людям и простить смерть Левченко при задержании. Также он узнает о смерти любимой девушки Вари, погибшей на посту, когда после обезвреживания банды возвращается в отделение. Однако телевизионное руководство настояло на более оптимистичной концовке.

"Белое солнце пустыни" (1970)

Сценарий фильма много раз переделывался, так что от первоначального замысла в нем осталось немного. Первый финал посчитали слишком трагическим, поэтому некоторые сцены были вырезаны. Например, после гибели Абдуллы его жены бросаются к нему и горячо оплакивают мужа, а жена Верещагина сходит с ума.

"Мимино" (1977)

По словам Вахтанга Кикабидзе, после финального разговора со стюардессой в самолете, когда они пролетают над Грузией, Мимино просто выходит из самолета и оказывается в родных горах. Там он разговаривает с односельчанином, который просил его привезти американские подковы. Так как финал лишился эффектной сцены, этого героя пришлось вырезать.

"Чапаев" (1934)

Легендарная картина имела три альтернативных финала, причем последний был снят через несколько лет и другим режиссером. Васильевы считали, что худсовету не понравится пессимистичный финал фильма, поэтому сняли еще два.

В первом показывают марш красных в Лбищенске и раненных, но счастливых Анку и Петьку. За кадром Чапаев говорит: "Счастливые, говорю, вы с Петькой. Молодые. Вся жизнь впереди". Во втором варианте показывают яблоневый сад, Анку с детьми и Петьку, который стал командиром стрелковой дивизии. За кадром снова голос Чапаева: "Вот поженитесь, работать вместе будете. Война кончится, великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо!"

А третий финал был снят в 1941 году вскоре после начала Великой отечественной. Там Чапаев переплывает реку и выходит на берег уже в 1941 году, где его встречают кавалерист и танкист. Чапаев говорит: "Ну, чего у вас тут? Опять немцы полезли?" и воодушевляет красноармейцев, "врешь, не возьмешь, били и будем бить". На самом деле это был агитационный ролик, снятый Владимиром Петровым , чтобы поднять боевой дух солдат.

"Чучело" (1983)

Фильм является экранизацией одноименной повести Железникова. Книга заканчивается более лаконично: одноклассники Лены пишут на доске "Чучело, прости нас". Сцены, где Лена с дедушкой уплывают на пароходе, а герой Быкова грустно смотрит им вслед, в книге нет.

"Сердца трех" (1992)

Первая часть приключенческого фильма по роману Джека Лондона снималась еще в СССР, вторая — уже в Российской Федерации, для чего создателям пришлось взять кредит для продолжения съемок. Если бы авторы точно следовали книге, то финал был бы немного другой. Генри и Леонсия узнают о своем родстве, поэтому девушка делает выбор в пользу Фрэнсиса. Однако Генри вовсе не остается с Акатавой, индейской королевой, у которой, впрочем, в оригинале не было имени. Так как она погибает, когда они возвращаются в деревню, чтобы забрать сундук с сокровищами.