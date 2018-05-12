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Мультфильм «Гофманиада» выйдет в России после почти 15 лет производства
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Мультфильм «Гофманиада» выйдет в России после почти 15 лет производства 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Кукольный мультфильм «Гофманиада» по произведениям Гофмана выйдет в широкий российский прокат 11 октября этого года, сообщает пресс-служба «Союзмультфильма».
Фильм «Гофманиада» делался на студии почти 15 лет с перерывами. Мультфильм поставил режиссер Станислав Соколов по произведениям знаменитого немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
"Старт проката полнометражного фильма «Гофманиада» назначен на 11 октября. Российским дистрибьютором картины выступает Walt Disney Sony Studios Pictures Releasing", — сказала председатель правления студии Юлиана Слащева, чьи слова приводит пресс-служба.
Картина является уникальным образцом кукольной анимации — каждая кукла для фильма была создана вручную по эскизам знаменитых художников, в том числе Михаила Шемякина.
Декорации к мультипликационному фильму «Гофманиада» на киностудии «Союзмультфильм»
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