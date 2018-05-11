Премьера мультфильма «Гофманиада» состоится на Каннском фестивале

Студия «Союзмультфильм» представит в Каннах сразу два своих анимационных проекта — «Гофманиада» и «Суворов».

Режиссер Станислав Соколов работал над «Гофманиадой» более 15 лет, каждая кукла сделана мастерами вручную. А часть эскизов и декораций создал сам Михаил Шемякин . В центре истории окажется немецкий писатель Гофман, живущий в двух мирах — в выдуманном сказочном и реальном. Ожидается, что российские зрители смогут увидеть фильм этой осенью.

Исторический мультфильм «Суворов» расскажет о подростке, который под чужим именем попадает в штаб к знаменитому полководцу Александру Суворову и служит у него адъютантом. При создании проекта использовалась современная технология «motion capture» — движения актеров оцифровываются и переносятся в анимационный мир.

Пост-продакшн ленты должен быть завершен к концу года, чтобы успеть выпустить ее к 23 февраля 2019 года.