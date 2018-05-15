Российский мультфильм «Гофманиада» покажут в США и странах Европы

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости . Анимационным фильмом «Гофманиада», который компания «Союзмультфильм» представила на Каннском международном кинорынке Marché du Film, заинтересовались более 100 компаний, мультфильм покажут в США и странах Европы, сообщила пресс-служба киностудии.

"В рамках Каннского международного кинорынка Marché du Film киностудия «Союзмультфильм» представила нашумевший проект «Гофманиада», прокатом которого заинтересовался ряд зарубежных компаний. Так, уже известно, что дистрибьютором мультфильма в США выступит компания Tricoast, а прокатом картины в Европе займется L. A.Studio", — говорится в сообщении.

"Более 100 компаний из Азии и Европы выразили заинтересованность в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм». Дальнейший диалог относительно совместных проектов будет продолжен уже за рамками кинорынка", — приводит пресс-служба слова председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой

По ее словам, особое внимание киносообщества было уделено и анимационному полнометражному фильму «Суворов», рабочие материалы которого были также представлены на Каннском кинорынке. «Еще неоконченный фильм уже получил положительные отзывы», — отметила Слащева.

Фильм выйдет в широкий российский прокат 11 октября.

Marché du Film является бизнес-партнером Каннского кинофестиваля и одним из крупнейших кинорынков в мире. Marché du Film проводится с 1959 года ежегодно совместно с фестивалем. В этом году Каннский международный кинорынок проходит с 8 по 17 мая.