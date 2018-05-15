«Союзмультфильм» нашел прокатчиков для показа «Гофманиады» в Европе и США

«Союзмультфильм» подписал контракты с прокатчиками L. A. Studio и Tricoast на показ в Европе и США кукольного мультфильма «Гофманиада», сообщила пресс-служба российской киностудии.

«В рамках Каннского международного кинорынка Marché du Film киностудия «Союзмультфильм» представила нашумевший проект «Гофманиада»», — сообщила пресс-служба киностудии. «Дистрибьютором мультфильма в США выступит компания «Tricoast», а прокатом картины в Европе займётся «L. A.Studio»», — отмечается в сообщении студии.

«Гофманиада» — анимационный кукольный проект «Союзмультфильма», работа над которым продолжалась 15 лет. Каждая кукла в фильме выполнена вручную. Режиссер проекта — Станислав Соколов , куклы выполнены по эскизам художника Михаила Шемякина