Анна Чиповская появилась на премьере фильма «Лето» без белья

Популярная российская актриса театра и кино Анна Чиповская блеснула красотой на ковровой дорожке Каннского кинофестиваля, когда приехала поддержать новую ленту известного режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Но несмотря на шикарный образ отечественной дивы, некоторых поклонников смутило то, что на мероприятии девушка появилась без белья.

В рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма Кирилла Серебренникова «Лето», которую он посвятил жизни и творчеству необыкновенного музыканта Виктора Цоя . Воплотить на экране образ легенды русского рока пригласили актера Тео Ю, а Майк Науменко , который сыграл немаловажную роль в жизни исполнителя, «оживет» благодаря лидеру группы «Звери» — Роману Билыку . Напомним, что название фильма дублирует название композиции Науменко «Лето», которую он посвятил Виктору Цою. На премьеру многообещающей картины приехало немало российских звезд, среди которых оказалась и Анна Чиповская.

Одна из самых очаровательных актрис российского кинематографа предстала перед сотней репортеров в элегантном черном платье с модной сегодня двойной юбкой. Стиль Анны справедливо напомнил многим ее поклонникам о Франции. «Богиня! Будто из Парижа» «Утонченная француженка…» «Она мне с этой прической стала напоминать французскую актрису Марину Вакт , тоже очень красивая» «Интересно выглядит, во всяком случае, утончённо…По-французски как-то»

Однако далеко не все сочли Чиповскую «очаровательной», многие интернет-пользователи отметили, что «неплохо было бы надеть белье», намекая на то, что на попавших в сеть снимках было отчетливо видно, что на Анне нет бюстгальтера. «Подмёрзла… И всем все видно» «Белье все-таки надо было надеть» «Без бюстгальтера очень откровенно. Не тот уровень мероприятия, чтоб грудью трясти» Напомним, что Анна некоторое время назад решилась на кардинальные изменения в своем имидже. Девушка коротко обрезала длинные волосы, что придало ее облику некий намек на страстность взамен былому наивному романтизму.

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