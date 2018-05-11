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Дэдпул мог задушить младенца Гитлера
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Дэдпул мог задушить младенца Гитлера 

News.ru 40 минут назад
Фото: News.ru
До выхода второй части «Дэдпула» в России осталось меньше чуть меньше недели, а в сети уже появились описания сцен после титров. Всего их будет четыре, и, судя по тому, что всплыло в сети, поклонникам кинокомиксов определённо стоит их дождаться.
При этом, как оказалось, в первоначальной версии фильма была и пятая сцена, но от неё пришлось отказаться из-за её чрезмерной жестокости. Вот описание того, что так и не доберётся до кинотеатров:
Дэдпул стоит в родительной палате рядом с кроваткой маленького Гитлера. Он ходит из угла в угол, пытаясь решить, что же делать. Рядом плачет ребёнок, и Дэдпул говорит: «Заткнись, Ира, когда-нибудь ты скажешь мне спасибо!». Наконец он решается, и с перспективы Гитлера мы видим, как герой начинает его душить.
Скорее всего, эту сцену вырезали во время тестовых показах. Возможно, мы сможем увидеть её, как фильм выйдет на DVD и Blu-ray.
Напомним, что «Дэдпул 2» выйдет в следующий четверг, 17 мая.
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