Дэдпул мог задушить младенца Гитлера

До выхода второй части «Дэдпула» в России осталось меньше чуть меньше недели, а в сети уже появились описания сцен после титров. Всего их будет четыре, и, судя по тому, что всплыло в сети, поклонникам кинокомиксов определённо стоит их дождаться.

При этом, как оказалось, в первоначальной версии фильма была и пятая сцена, но от неё пришлось отказаться из-за её чрезмерной жестокости. Вот описание того, что так и не доберётся до кинотеатров:

Дэдпул стоит в родительной палате рядом с кроваткой маленького Гитлера. Он ходит из угла в угол, пытаясь решить, что же делать. Рядом плачет ребёнок, и Дэдпул говорит: «Заткнись, Ира, когда-нибудь ты скажешь мне спасибо!». Наконец он решается, и с перспективы Гитлера мы видим, как герой начинает его душить.

Скорее всего, эту сцену вырезали во время тестовых показах. Возможно, мы сможем увидеть её, как фильм выйдет на DVD и Blu-ray.

Напомним, что «Дэдпул 2» выйдет в следующий четверг, 17 мая.