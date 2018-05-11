«Оттенки синего»: Дженнифер Лопес взялась за оружие

В понедельник, 14 мая, на телеканале Spike состоится российская ТВ-премьера криминальной драмы «Оттенки синего». В главных ролях — Дженнифер Лопес и Рэй Лиотта. Сериал рассказывает о жизни коррумпированного полицейского участка в Нью-Йорке, сотрудники которого в борьбе с преступностью часто переходят границы дозволенного и нарушают закон.

Дженнифер Лопес сыграла главную героиню, детектива Харли Сантос, которая в одиночку воспитывает шестнадцатилетнюю дочь. Начальник Харли, лейтенант Возняк (его роль исполнил Рэй Лиотта), готов на все ради своих подчиненных. Ему и закон во имя них нарушить не проблема! А к Харли он вообще относится как к дочери. Более того: несколько лет назад именно шеф помог Харли посадить по сфабрикованному обвинению мужа, избивавшему ее и ребенка…

Но тут в слаженную работу этого механизма попадает песчинка. Харли попадает в ловушку, подстроенную ФБР , и теперь вынуждена доносить на своего начальника, несмотря на близкие отношения между ними. Возняк, в свою очередь, подозревает, что в команде появился крот и твердо намерен вычислить его любой ценой…

Конечно, как свита «делает» короля, так и актеры «делают» кино. Дженнифер Лопес на этот раз выступила и как актриса, и как продюсер картины.

— «Оттенки синего» — это история о полицейских, в которой на первый план выходят свойства человеческой натуры. Сериал посвящен людям и тому, как они ведут себя в сложных ситуациях и как парадоксальным образом хороший человек может все испортить и совершить ошибку. Это очень жизненная история: мы все в своей жизни проходим через похожие ситуации, — рассказывает звезда.

Ну а главную мужскую роль сыграл Рей Лиотта, лауреат премии «Эмми», известный по фильмам «Ганнибал», «Револьвер» и «Славные парни». О своей роли он рассказал так:

— В сериале я сыграл лейтенанта полиции. Мой персонаж отвечает за команду полицейских: они делают хорошие вещи, иногда — плохие. Они берут взятки. И в один момент героине Дженнифер Лопес приходится работать против меня на ФБР, доносить о тех преступлениях, что я совершил. Но у нас отношения, как у отца и дочери, о которой я в жизни не подумаю плохо, и она в итоге оказывается предателем…

Аудитория первого эпизода сериала в США составила внушительные восемь с половиной миллионов человек. Сериал был номинирован сразу на несколько наград, а Джениффер Лопес отметили как «Любимую актрису из криминальной драмы» по результатам премии People's Choice Awards в 2017 году.

Смотрите криминальную драму «Оттенки синего» на телеканале Spike по будням в 18:20, начиная с 14 мая.