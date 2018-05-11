Студия «АBK» снимет в Новгородской области фильм о блокаде Ленинграда

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 мая. / ТАСС /. Съемки основных эпизодов фильма «Блокада. Начало. Я помню тебя таким» пройдут летом 2018 года в Новгородской области. Над созданием картины о первых трагических днях блокады работает Санкт-Петербургская студия «АВК», сообщила в пятницу пресс-служба правительства Новгородской области.

"Над созданием картины фильма «Блокада. Начало. Я помню тебя таким» работает Санкт-Петербургская студия «АВК», режиссер фильма — Алексей Козлов . Основные эпизоды фильма будут сняты в Новгородской области на берегах озера Ильмень. Съемки пройдут летом этого года", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, художественный фильм посвящен реальным событиям первых дней блокады Ленинграда. Основой сюжета стала малоизвестная трагическая история о Барже-752, отправленной из блокадного Ленинграда в ночь на 17 сентября 1941 года. Судно с эвакуируемыми горожанами попало в шторм и начало тонуть. Экипаж подал сигнал «SOS», который перехватила немецкая авиация. Жертвами бомбардировки стали более 1200 человек.

При создании сценария использовались воспоминания выживших пассажиров баржи. «Мы планируем на побережье озера Ильмень реконструировать порт Осиновец, из которого выходила в свой последний путь баржа, построить пирс, у которого она будет пришвартована. Будем воссоздавать весь путь баржи с момента погрузки до страшной минуты ее гибели», — рассказал режиссер фильма.