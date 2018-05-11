Звезда «Фантастических тварей» сыграет Дали

Звезда "Лиги справедливости" и картины "Фантастические твари и где они обитают" Эзра Миллер сыграет молодого художника Сальвадора Дали в байопике Мэри Харрон , пишет Deadline.

В фильме "Земля Дали" Миллер предстанет в образе испанского сюрреалиста, в череде флэшбэков возвращающегося к событиям своей молодости.