Звезда «Фантастических тварей» сыграет Дали 

Звезда "Лиги справедливости" и картины "Фантастические твари и где они обитают" Эзра Миллер сыграет молодого художника Сальвадора Дали в байопике Мэри Харрон, пишет Deadline.
В фильме "Земля Дали" Миллер предстанет в образе испанского сюрреалиста, в череде флэшбэков возвращающегося к событиям своей молодости.
Действие картины развернется в Нью-Йорке и Испании 1973 года. Повествование будет вестись от лица молодого работника галереи Джеймса (Фрэнк Диллэйн), который помогает Дали в подготовке большого шоу. Джеймс надеется разузнать секреты мастерства Дали, но вместо этого попадает в круговорот богемных вечеринок и личных драм.