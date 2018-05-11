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Звезда «Фантастических тварей» сыграет молодого Сальвадора Дали
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Звезда «Фантастических тварей» сыграет молодого Сальвадора Дали 

Газета.Ru 24 минуты назад
Звезда «Лиги справедливости» и картины «Фантастические твари и где они обитают» Эзра Миллер сыграет молодого художника Сальвадора Дали в байопике Мэри Харрон, пишет Deadline.
В фильме «Земля Дали» Миллер предстанет в образе испанского сюрреалиста, в череде флэшбэков возвращающегося к событиям своей молодости.
Действие картины развернется в Нью-Йорке и Испании 1973 года. Повествование будет вестись от лица молодого работника галереи Джеймса (Фрэнк Диллэйн), который помогает Дали в подготовке большого шоу. Джеймс надеется разузнать секреты мастерства Дали, но вместо этого попадает в круговорот богемных вечеринок и личных драм.
Ранее стало известно, что в основной сюжетной линии Сальвадора Дали будет играть Бен Кингсли.
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