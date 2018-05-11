Представители Бориса Клюева высказались о его госпитализации

Teleprogramma.pro уже сообщала о том, что в конце апреля у Бориса Клюева диагностировали опасную болезнь. Популярный актер обратился за помощью к врачам одного из медицинских центров столицы с жалобами на проблемы с легкими. В результате у него обнаружили опасный недуг. Сам Клюев сказал тогда, что не собирается падать духом и опускать руки.

В пятницу, 11 мая, в ряде СМИ появилась информация, что 73-летний актер госпитализирован в одну из столичных клиник. Журналисты связались с агентом Бориса Владимировича, чтобы узнать, так ли это. Комментируя данную информацию, представитель звезды сериала «Воронины» пояснила, что с ним все в порядке, его состояние не вызывает опасений, — передает телеканал РЕН ТВ

Напомним, что всенародная слава пришла к Борису Клюеву после блистательной игры в киноэпопее «Д’Артаньян и три мушкетера», где артисту досталась роль графа Рошфора. Он также запомнился зрителю по серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», где он сыграл старшего брата прославленного сыщика, и многочисленным комедийным проектам.