Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом 

Нет, это не фотошоп и не похожая на Еву Грин девушка. Это голливудская знаменитость собственной персоной приехала в подмосковный "Звездный городок" на съемки.
Фотографии разошлись по соцсетям 10 мая, хотя впервые актрису заприметили в продуктовом еще в конце апреля. Местные жители узнали Еву Грин, когда та пришла в магазин вместе со своим коллегой Мэттом Диллоном.
@deadeyes1337
На фото Грин стоит в костюме "Европейского космического агентства".
Актриса прибыла в Россию на съемки нового фильма. Грин сыграет женщину-астронавта.
Ева Грин — известная голливудская актриса, многим известная по фильмам "Казино Рояль", "Мечтатели", "Город грехов", сериалу "Страшные сказки" и другим ролям.