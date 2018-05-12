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Актрису Еву Грин сфотографировали в подмосковном супермаркете
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Актрису Еву Грин сфотографировали в подмосковном супермаркете 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Жители Подмосковья выкладывают в сеть фото с актрисой Евой Грин. Причем, все кадры сделаны в местном супермаркете. Звезда «Мечтателей» и «Города Грехов» позирует на фоне полок с бутылками в винном отделе.
Как сообщает телеканал Москва 24, пользователи интернета шутят, что ничего необычного в этом нет, актриса просто зашла в магазин «за пивасом и чипсиками».
Как выяснилось, французская знаменитость приезжала в Россию на съемки фильма. В Instagram Грин есть видео, где она катается на велосипеде по Звездному городку.
В картине под названием Proxima французского режиссера Алис Винокур, Ева Грин играет астронавта, которая готовится к полету на Международную космическую станцию. А в супермаркет актриса забежала в перерыве между съемками, вместе со своим партнером по фильму Мэттом Диллоном.
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