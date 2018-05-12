Актрису Еву Грин сфотографировали в подмосковном супермаркете

Жители Подмосковья выкладывают в сеть фото с актрисой Евой Грин . Причем, все кадры сделаны в местном супермаркете. Звезда «Мечтателей» и «Города Грехов» позирует на фоне полок с бутылками в винном отделе.

Как сообщает телеканал Москва 24, пользователи интернета шутят, что ничего необычного в этом нет, актриса просто зашла в магазин «за пивасом и чипсиками».

Как выяснилось, французская знаменитость приезжала в Россию на съемки фильма. В Instagram Грин есть видео, где она катается на велосипеде по Звездному городку.