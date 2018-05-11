Ещё
Голливудскую звезду Еву Грин заметили в винном отделе подмосковного гипермаркета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голливудскую звезду Еву Грин заметили в винном отделе подмосковного гипермаркета 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известную французскую актрису и телеведущую Еву Грин и американского актера Мэтта Диллона, снимающихся в фильме Proxima, поклонники увидели в одном из подмосковных супермаркетов, опубликовав снимки в социальных сетях.
Судя по снимкам, фотосессию посетители магазина делали в ликеро-водочном отделе.
Отметим, в подмосковном звездном городке проходят съемки французской ленты Proxima, в которых участвуют Грин и Диллон. Картина рассказывает о женщине (ее играет Грин), которая готовится к разлуке с семилетней дочерью ради отправки на год в космос. Как сообщалось ранее, в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в подмосковном Звездном городке проходили съемки одной из сцен фильма. Фильм должен выйти на экраны в 2019 году.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Каннах рассказали об ответе Путина на письмо о Серебренникове Фильм Серебренникова «Лето» стал лидером рейтинга каннских кинокритиков Умер актер Фуад Поладов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах202
Очевидные ляпы в голливудских фильмах4
Подписчики Самойловой беснуются в Instagram36
Что стало с Мариной Влади16
На Самойлову набросились зрители82
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение