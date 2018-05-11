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«Пойманная» в подмосковном супермаркете Ева Грин удивила пользователей Сети
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«Пойманная» в подмосковном супермаркете Ева Грин удивила пользователей Сети 

360tv.ru 1 час назад
Пользователи Pikabu обратили внимание на публикации в социальных сетях, где французская актриса Ева Грин запечатлена в обычном подмосковном магазине. Поклонники застали артистку в отделе алкогольной продукции. Правда, сама девушка стояла с бутылкой «Нарзана».
Мировая звезда, известная по фильмам «Мечтатели», «Город Грехов» и «Казино Рояль», «Дом странных детей мисс Перегрин», приезжала в Московскую область на съемки новой картины фильма. Она играетженщину-астронавта, которой предстоит длительная миссия на Международной космической станции. Съемки проходят в Звездном городке. По сюжету ленты героиня Евы тренируется для предстоящего полета и морально готовится к долгой разлуке с маленькой дочерью.
На снимках Грин позирует в повседневной одежде, куртке с логотипом Европейского космического агентства и с бутылкой «Нарзана». Судя по комментариям, фанаты увидели француженку в одном из супермаркетов WellStore в Звездном городке.
На фотографиях поклонников засветился и не менее известный партнер Евы по фильму, американский актер и кинорежиссер Мэтт Дилан.
В фильме снимается и российский актер Иван Светлый. Фото со съемочной площадки появилось в соцсети в «Вконтакте».
Актриса Ирина Апексимова сломала ногу на съемках шоу Первого канала «Три аккорда». Несчастный случай произошел на репетиции первого номера артистки, песни «Ах, шарабан мой, американка». Однако из-за травмы артистка решила продолжить участие в проекте.
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