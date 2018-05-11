«Пойманная» в подмосковном супермаркете Ева Грин удивила пользователей Сети

Пользователи Pikabu обратили внимание на публикации в социальных сетях, где французская актриса Ева Грин запечатлена в обычном подмосковном магазине. Поклонники застали артистку в отделе алкогольной продукции. Правда, сама девушка стояла с бутылкой «Нарзана».

Мировая звезда, известная по фильмам «Мечтатели», «Город Грехов» и «Казино Рояль», «Дом странных детей мисс Перегрин», приезжала в Московскую область на съемки новой картины фильма. Она играетженщину-астронавта, которой предстоит длительная миссия на Международной космической станции. Съемки проходят в Звездном городке. По сюжету ленты героиня Евы тренируется для предстоящего полета и морально готовится к долгой разлуке с маленькой дочерью.

На снимках Грин позирует в повседневной одежде, куртке с логотипом Европейского космического агентства и с бутылкой «Нарзана». Судя по комментариям, фанаты увидели француженку в одном из супермаркетов WellStore в Звездном городке.

На фотографиях поклонников засветился и не менее известный партнер Евы по фильму, американский актер и кинорежиссер Мэтт Дилан.

В фильме снимается и российский актер Иван Светлый. Фото со съемочной площадки появилось в соцсети в «Вконтакте».