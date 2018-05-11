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Звезды мирового кино были замечены в одном из подмосковных супермаркетов
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Звезды мирового кино были замечены в одном из подмосковных супермаркетов 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Известная французская актриса Ева Грин была замечена в одном из подмосковных супермаркетов. Пользователи соцсетей стали выкладывать фотографии в обнимку с известной французской актрисой, которая пришла в магазин за продуктами вместе с голливудским актером Мэттом Диллоном. Встреча со звездами вызвала настоящий ажиотаж в местном магазине в Звездном городке.
При этом актриса была одета вполне обычно, тем самым удивив фанатов, которые узнали ее.
В Московскую область актеры приезжали на съемки фильма под рабочим названием «Proxima», пишет телеканал РЕН ТВ.
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