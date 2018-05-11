Звезды мирового кино были замечены в одном из подмосковных супермаркетов

Известная французская актриса Ева Грин была замечена в одном из подмосковных супермаркетов. Пользователи соцсетей стали выкладывать фотографии в обнимку с известной французской актрисой, которая пришла в магазин за продуктами вместе с голливудским актером Мэттом Диллоном . Встреча со звездами вызвала настоящий ажиотаж в местном магазине в Звездном городке.

При этом актриса была одета вполне обычно, тем самым удивив фанатов, которые узнали ее.

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