5 новых душевных комедий, которые вы могли пропустить

5 новых душевных комедий, которые вы могли пропуститьДля тех, кто по какой-то причине в ближайший солнечный уикенд планирует остаться дома мы подготовили подборку замечательных комедий, которые обязательно поднимут настроение.

1. 100 метров

100 metros, 2016

Жанр: комедия, мелодрама, биография

Режиссер: Марсель Баррена

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 / 7.5 Отличное жизнеутверждающее кино о целеустремлённом человеке, который не сдался, несмотря на тяжёлую болезнь. Фильм-мотиватор о настоящем «Железном Человеке». Никаких миллиардов и рыжих секретарш. Назвать фильм, основанный на реальных событиях, полноценной комедией, конечно, нельзя. В этой картине сочетаются драма и юмор, шикарные диалоги и трогательные моменты. Все, как любят европейские киноделы.

2. Ночные игры

Game Night, 2018

Жанр: комедия, приключения

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.1 / 7.2 Купить в iTunes: 399 руб.

Уморительная комедия, которая по своей задумке напоминает знаменитый триллер Дэвида Финчера «Игра». Лёгкий ненавязчивый юмор, забавные гэги и постоянный стеб сопровождают зрителя на протяжении практически всего хронометража. Фильм сможет удивить неожиданными поворотами сюжета и необычным для такого фильма тревожным фирменным электронным саундтреком Клифф Мартинеса.

3. Любовь — болезнь

The Big Sick, 2017

Жанр: комедия, мелодрама

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.2 / 7.6 Приятная мелодрама с лёгкими нотками юмора расскажет о межрасовых отношениях. Любопытно, что кино было номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий», хотя история любви пакистанца и американки не может похвастаться оригинальностью. А вот комедийная составляющая получилась достаточно изобретательной. Милое душевное кино для просмотра в компании девушки.

4. Я худею

2018

Жанр: комедия, мелодрама

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 Купить в iTunes: 399 руб.

На удивление приятная российская комедия о взаимоотношениях с близкими людьми, родителями и друзьями. В этом многогранном фильме нашлось место для размышления на тему современного социума, трогательных моментов, забавных острых диалогов и морального посыла. Выделим небольшую и необычную роль Сергея Шнурова, удивил так удивил. Любопытно, что ради роли в фильме актриса с белорусскими корнями Александра Бортич поправилась на целых 20 кг.

5. Охота на дикарей

Hunt for the Wilderpeople, 2016

Жанр: комедия, приключения

Режиссер: Тайка Вайтити

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.1 / 7.9 Купить в iTunes: 399 руб.

Новозеландский режиссёр Тайка Вайтити, снявший уморительных «Реальных упырей» и практически перезагрузив «Тора», порадовал зрителей душевным атмосферным приключенческим фильмом. «Охота на дикарей» умело объединяя разнообразные жанры, может похвастаться интересным драматичным сюжетом о трудном подростке, красотой дикой природы и историей дружбы между поколениями.