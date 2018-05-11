5 новых душевных комедий, которые вы могли пропустить 

5 новых душевных комедий, которые вы могли пропуститьДля тех, кто по какой-то причине в ближайший солнечный уикенд планирует остаться дома мы подготовили подборку замечательных комедий, которые обязательно поднимут настроение.
1. 100 метров
100 metros, 2016
Жанр: комедия, мелодрама, биография
Режиссер: Марсель Баррена
Актеры: Дэни Ровира, Карра Элехальде, Александра Хименес, Давид Вердагер
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 / 7.5 Отличное жизнеутверждающее кино о целеустремлённом человеке, который не сдался, несмотря на тяжёлую болезнь. Фильм-мотиватор о настоящем «Железном Человеке». Никаких миллиардов и рыжих секретарш. Назвать фильм, основанный на реальных событиях, полноценной комедией, конечно, нельзя. В этой картине сочетаются драма и юмор, шикарные диалоги и трогательные моменты. Все, как любят европейские киноделы.
2. Ночные игры
Game Night, 2018
Жанр: комедия, приключения
Режиссер: Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн
Актеры: Джейсон Бейтман, Рэйчел МакАдамс, Кайл Чандлер, Шэрон Хорган
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.1 / 7.2 Купить в iTunes: 399 руб.
Уморительная комедия, которая по своей задумке напоминает знаменитый триллер Дэвида Финчера «Игра». Лёгкий ненавязчивый юмор, забавные гэги и постоянный стеб сопровождают зрителя на протяжении практически всего хронометража. Фильм сможет удивить неожиданными поворотами сюжета и необычным для такого фильма тревожным фирменным электронным саундтреком Клифф Мартинеса.
3. Любовь — болезнь
The Big Sick, 2017
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Майкл Шоуолтер
Актеры: Кумэйл Нанджиани, Зои Казан, Холли Хантер, Рэй Романо
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.2 / 7.6 Приятная мелодрама с лёгкими нотками юмора расскажет о межрасовых отношениях. Любопытно, что кино было номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий», хотя история любви пакистанца и американки не может похвастаться оригинальностью. А вот комедийная составляющая получилась достаточно изобретательной. Милое душевное кино для просмотра в компании девушки.
4. Я худею
2018
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Алексей Нужный
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 Купить в iTunes: 399 руб.
На удивление приятная российская комедия о взаимоотношениях с близкими людьми, родителями и друзьями. В этом многогранном фильме нашлось место для размышления на тему современного социума, трогательных моментов, забавных острых диалогов и морального посыла. Выделим небольшую и необычную роль Сергея Шнурова, удивил так удивил. Любопытно, что ради роли в фильме актриса с белорусскими корнями Александра Бортич поправилась на целых 20 кг.
5. Охота на дикарей
Hunt for the Wilderpeople, 2016
Жанр: комедия, приключения
Режиссер: Тайка Вайтити
Актеры: Сэм Нил, Джулиан Деннисон, Рима Те Вьята, Рэйчел Хаус
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.1 / 7.9 Купить в iTunes: 399 руб.
Новозеландский режиссёр Тайка Вайтити, снявший уморительных «Реальных упырей» и практически перезагрузив «Тора», порадовал зрителей душевным атмосферным приключенческим фильмом. «Охота на дикарей» умело объединяя разнообразные жанры, может похвастаться интересным драматичным сюжетом о трудном подростке, красотой дикой природы и историей дружбы между поколениями.