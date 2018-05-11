Ещё
В Сети обсуждают фото россиян с зарубежной звездой в подмосковном магазине
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети обсуждают фото россиян с зарубежной звездой в подмосковном магазине 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Пользователи активно делятся в Сети совместными фотографиями с известной французской актрисой Евой Грин (известной по ролям в фильме «Дом странных детей Мисс Перегрин» и в сериале «Страшные сказки»), сделанными в подмосковном супермаркете.
Некоторым посчастливилось встретить актрису с ее коллегой Мэттом Диллоном, который снимался в сериале «Сосны», в фильме «Столкновение» и других.
Пользователи в комментариях к фотографиям со звездами позавидовали очевидцам и восхитились актрисой.
Впрочем, некоторые посчитали, что Грин без косметики и модной одежды выглядит хуже, чем простые прохожие.
Ранее «Ридус» писал, что Грин и Диллон снимаются в фильме о женщине-астронавте под рабочим названием «PROXIMA».
Грин играет роль астронавта, готовящегося к длительной миссии на Международной космической станции.
Съемки проходили на космическом комплексе Байконур в Казахстане и в подмосковном Звездном городке, где героиня тренировалась для предстоящего полета и морально готовилась к долгой разлуке с дочерью.
Ридус: последние новости
Тест: Разбираетесь ли вы в психологии? Хабенский: «Собибор» уже спасает жизни детей Россия стала крупнейшим кинорынком Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах122
На Самойлову набросились зрители82
Очевидные ляпы в голливудских фильмах2
Что стало с Мариной Влади9
Как должны выглядеть «Мстители» на самом деле8
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение