В Сети обсуждают фото россиян с зарубежной звездой в подмосковном магазине

Пользователи активно делятся в Сети совместными фотографиями с известной французской актрисой Евой Грин (известной по ролям в фильме «Дом странных детей Мисс Перегрин» и в сериале «Страшные сказки»), сделанными в подмосковном супермаркете.

Некоторым посчастливилось встретить актрису с ее коллегой Мэттом Диллоном , который снимался в сериале «Сосны», в фильме «Столкновение» и других.

Пользователи в комментариях к фотографиям со звездами позавидовали очевидцам и восхитились актрисой.

Впрочем, некоторые посчитали, что Грин без косметики и модной одежды выглядит хуже, чем простые прохожие.

Ранее «Ридус» писал, что Грин и Диллон снимаются в фильме о женщине-астронавте под рабочим названием «PROXIMA».

Грин играет роль астронавта, готовящегося к длительной миссии на Международной космической станции.

Съемки проходили на космическом комплексе Байконур в Казахстане и в подмосковном Звездном городке, где героиня тренировалась для предстоящего полета и морально готовилась к долгой разлуке с дочерью.