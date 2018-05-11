5 русских фильмов на Международном кинофестивале

Каннский кинофестиваль-2018, который открылся во Франции 8 мая, знаковый для России. В нем участвует рекордное за последние годы количество российских картин: 5 фильмов, 2 из которых в основной программе. Кроме того, представители России есть и в жюри конкурса — впервые в XXI веке. Расскажу о наших фильмах на экране фестиваля, наших режиссерах в жюри и о том, почему в Каннах ждут больше картин, снятых женщинами.

Первым в новейшей истории российским представителем в жюри основной программы Каннского фестиваля стал режиссер Андрей Звягинцев

Нашим зрителям он известен по работам «Нелюбовь» и «Левиафан». Последний раз русские оценивали фильмы фестиваля в конце прошлого века: 1993, 1994 и 1995 годах. Еще один россиянин — режиссер Кантемир Балагов — вошел в жюри секции «Особый взгляд» в рамках фестиваля. В прошлом году он дебютировал в этой же секции с фильмом «Теснота» и получил приз ФИПРЕССИ.

В этом году организаторы фестиваля позаботились о том, чтобы состав жюри был максимально многонациональным и отвечал всем канонам толерантности. Президентом жюри основного конкурса стала актриса Кейт Бланшетт . Она сразу взяла инициативу и заявила, что ожидает в будущем на фестивале больше фильмов, снятых женщинами:

В программе фестиваля появилось больше женщин в последние годы. Такие вещи не происходят сразу. Стоит учитывать, что режиссер должен быть готов показать свой фильм и должен быть готов к реакции публики. Хотела ли бы я увидеть больше женщин в основном конкурсе? Конечно.

Пока Каннскому фестивалю далеко до гендерного равенства. В этом году в основном конкурсе участвует 21 фильм. Лишь три картины сняты женщинами: «Девушки солнца» Ева Хассон, «Капернаум» Надин Лабаки и «Счастливый, как Лацаро» Алисе Рорвахер.

Российское кино в Каннах: Цой, мигранты, подростки и отреставрированная классика

Русские режиссеры заявлены в нескольких программах фестиваля: два в основной, один в конкурсе короткого метра Cinefondation, одна короткометражка в программе «Неделя критики» и киноэпопея в программе «Каннской классики». Начну с самого шумного, правда, не из-за сюжета, а из-за режиссера — Кирилла Серебренникова , который не смог поехать в Канны, так как находится под домашним арестом.

1. Лето, Кирилл Серебренников

Это черно-белый фильм о легенде русского рока — Викторе Цое. В основе сюжета история знакомства и дружбы 19-летнего Цоя, 26-летнего Миши Науменко и его жены Натальи. Здесь запись первого альбома, зарождение ленинградского рок-клуба, вся романтика и эстетика того времени. Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю — как ты догадалась, он играет Цоя, Рома Зверь — исполняет роль Михаила Науменко, и Ирина Старшенбаум — играет Наталью.

Увидеть «Лето» в российских кинотеатрах можно будет с 7 июня и сделать это нужно обязательно.

Выбор фильма удивил многих кинокритиков. Эта история слишком русская для международного показа, поэтому серьезным претендентом на победу быть не должна. Как полагают эксперты, политический контекст может положительно сказаться на судьбе картины, и события начала фестиваля это уже подтверждают. Актеры «Лета», продюсер фильма и директор Каннского кинофестиваля Тьери Фремо прошли по красной дорожке с баннером с надписью Kirill Serebrennikov. Поддержали режиссера и некоторые гости премьеры, надев поверх платья футболку с надписью #freekirill.

Heroine.ru

Сам Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом. Его подозревают в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа». Монтировать «Лето» режиссеру пришлось уже самостоятельно из дома. В пресс-службе Каннского фестиваля рассказали, что французская сторона обращалась в МИД России с просьбой отпустить Серебренникова на премьеру картины в Канны. Ответ был вполне ожидаем — президент России не может влиять на решение следственных органов. Как бы там ни было, все эти перипетии лишь усилили впечатление от фильма — пресса встретила картину овациями.

Кстати, Серебренников — не единственный политзаключенный в Каннах. В программе фестиваля картина иранского режиссера Джафару Панахи , которому запрещено покидать страну. Правда, по резонансу эта история явно уступает российской.

2. Айка, Сергей Дворцевой

История молодой мигрантки из Киргизии, которая нелегально живет и работает в Москве. Родив нежеланного ребенка, Айка оставляет малыша в роддоме. Со временем в ней просыпаются материнские чувства, и девушка бросается на поиски сына. Эта картина совместного производства России, Германии, Польши, Китая и Казахстана влетела в поезд «Канны — мировая известность» в последний момент.

Судьба фильма не проще, чем у самой героини. Его снимали много лет с перебоями в финансировании, перерывами на творческие муки режиссера и на обучение и подбор актеров.

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Судя по отзывам, результат стоил усилий. Это ручная работа, очень трепетно сделанная. Об актуальности темы и говорить нечего — проблема мигрантов коснулась любой более-менее цивилизованной страны.

3. Календарь, Игорь Поплаухин

Этот фильм будет представлять Россию в конкурсе дипломных работ выпускников главных киношкол мира — Cinefondation. Студент Московской школы нового кино Игорь Поплаухин снял историю о женщине средних лет. Героиня едет неизвестно куда, меняя виды транспорта, путано отвечая на звонки близких. Все действие кажется, что женщина скрывается от кого-то. Куда она ехала и что с ней там произошло, становится известно в конце короткометражки.

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В данном случае победа фильму вовсе не обязательна, само попадание в Канны — уже большой успех. Так что знакомься с восходящей звездой российского кинематографа, тем более короткометражные ленты смотреть всегда приятно.

4. Я нормальный, Михаил Бородин

Тоже короткий метр, только уже в программе «Неделя критики». Очень понятная подростковая история об умном парне, которого ждет большое будущее. Только вот ему приходится делать вид, что он такое же быдло, как его друзья и любимая девушка. Чтобы существовать в этой среде, нужно быть «нормальным» — учиться в ПТУ, пить пиво и не задумываться о смысле жизни.

5. Война и мир, Сергей Бондарчук

Внимание, в этом году в программе «Каннская классика» зритель встретится с самой дорогой картиной в истории мирового кинематографа. Нет, это не «Лига справедливости» и не очередная часть «Пиратов Карибского моря», а русский шедевр «Война и мир». Самая дорогая она становится при переводе денег, затраченных на съемки в 60-ых годах прошлого века, на современные цены с учетом инфляции выходит 676,5 миллионов долларов США.

Heroine.ru

Семичасовой фильм монументален, как само произведение Льва Толстого . Это роскошный проект с потрясающими декорациями, костюмами и тысячами статистов. Критики отмечают, что эта эпопея стала синтезом кинематографического языка 20 века. Фильм был полностью восстановлен в 2000 году.