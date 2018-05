Российский фильм «Лето» Кирилла Серебренникова очаровывает Канны

Черно-белый художественный фильм российского режиссера, находящегося под домашним арестом в Москве, о зарождении рока в СССР времен «перестройки» — это «впечатляющее погружение» и «прославление творческой силы молодежи», погруженной в эйфорию, которая часто переходит в китч.

«Фильм, который побуждает нас жить и больше не о чем не тревожиться», — пишет в твиттере один из зрителей фильма «Лето». Несмотря на отсутствие его режиссера Кирилла Серебренникова , лента об истории зарождения советского рока в эпоху «перестройки» прошла экзамен на Каннском фестивале. Участвующий в конкурсе за золотой Пальмовой ветвью художественный фильм, рассказывающий о становлении советской рок-легенды Виктора Цоя , «время от времени находит правильную ноту человеческой нежности и музыкальной эйфории» (американское издание «Variety»). «Лето» — удивительный ураган персонажей, стилей и песен, которые часто превращаются в простой китч, но этот закручивающийся в вихре обескураживающий рассказ прогрессирует естественным образом».

И голливудский журнал продолжает «приукрашивать множество вымышленных подробностей о судьбе Виктора Цоя, влиятельного и трагически эфемерного советского певца и автора песен. „Лето“ избегает обычных ловушек музыкальной биографии и предлагает для новичков слишком много возможностей войти в этот микрокосмос. Сцена — главная звезда этого фильма. Кирилл Серебренников предпочитает, чтобы мы воспользовались этим опытом, а не понимали его. Сайт Indiewire описывает этот фильм как страстный реквием рок-сцене Ленинграда прошлых лет, который не понравится президенту России Владимиру Путину . Мы видим великолепный беспорядок, хотя и слишком романтичный для собственного блага.

Для сайта AwardsСircuit, который следит за сезоном кинопремий, фильм „Лето“ отдает дань музыке и мечтам молодежи. Несмотря на захватывающие, хорошего качества музыкальные отрывки, что редко встречается в российском кино, фильм грешит на уровне его героев. Фильм не стремится понять их мотивацию, выходящую за рамки их любви к музыке. Его сюжет непонятен тем, кто не знает истории советского подпольного рока».

«Монд», со своей стороны, отметил «празднование творческой и любящей силы молодежи», «историю любви редкой чистоты, которая дополняется муками творчества, так как власти не расположены допустить его процветания. Короче говоря, это свежий, возбуждающий глоток воздуха для многих критиков, несмотря на некоторую затянутость.

​#Cannes2018 #Leto et si la Palme d'or était russe? Immersion en noir et blanc à Leningrad dans le monde du rock contestataire des années 1980. Quelques longueurs et une histoire d'amour sans relief mais une mise en scène et une photographie sidérantes de beauté et d'inventivité. pic.twitter.com/SxwzSwUOoW

— Stéphanie Belpêche (@StephBelpeche) 10 mai 2018

​Стефани Бельпеш

А и если золотая Пальмовая ветвь достанется русским? Фильм „Лето“ — это черно-белое погружение в мир протестного рока в Ленинграде 1980-х годов. Несколько длинноват и история любви маловыразительна, но потрясающие постановка и полная изобретательности съемка.

LETO is sort of 24 Hour Party People for the early ’80s Leningrad underground rock scene. Exuberant, shapeless, gorgeous long-takes galore, a „psycho killer“ singalong, the end of an era. I dug it. #Cannes2018

— david ehrlich (@davidehrlich) 9 mai 2018

​Дэвид Эрлих Экспансивный, информативный, неторопливый, конец эпохи. Мне понравилось.

Ce film aurait pu durer un jour, une semaine, un mois. #Leto premier coup de foudre de Cannes. Film d’une beauté melancolique folle sur le rock, la jeunesse et la liberté. Et un personnage sublime, Mike. #cannes2018

— Yannick VELY (@yannickvely) 10 mai 2018

​Янник Вели Этот фильм мог длиться день, неделя, месяц. „Лето“ — любовь с первого взгляда Каннского фестиваля. Фильм задумчивой красоты о безумном роке, молодости и свободе. И чудесный герой, Майк.

Au beau milieu du grand fatras visuel de #Leto, vivifiante chronique punk parfois victime de sa propre énergie, une sublime reprise d'All the Young Dudes de Mott the Hoople et le visage d'Irina Starshenbaum, véritable sosie russe de Mary Elizabeth Winstead #Cannes2018

— Julien Lada (@JulienLada) 10 mai 2018

​Жульен Лада В разгар больших хитросплетений фильма „Лето“ мы слышим песня „All the Young Dudes“ (Все молодые парни) британской рок-группы Mott the Hoople и видим лицо Ирины Старшенбаум , точную копию американской актрисы Мэри Элизабет Уинстэд.

​Эмили Леони Фильм „Лето“ Кирилла Серебренникова повеял стремительным дуновением могучего рока в Каннах. Это яркая хроника о жизни русской молодежи, влюбленной в рок и свободу, в Ленинграде времен „перестройки“. Формальная красота, эмоциональная встряска. Отлично!

#Cannes2018 Coup de cœur matinal pour #Leto de Kirill Serebrennikov, film rock nostalgique sur une jeunesse en quête de liberté, de musique et d’amour à la fin de l’ère soviétique. Beauté formelle, mise en scène créative, BO de dingue. Comme la face B russe et sombre de Lalaland pic.twitter.com/CZq7KoUa76

— Stéphane Joby (@JobyJdd) 10 mai 2018

​Стефани Жоби

Мое сердце отдано фильму „Лето“ Кирилла Серебренникова. Это ностальгический рок-фильм о молодежи в поисках свободы, музыки и любви в конце советской эпохи. Формальная красота, хорошая постановка, сумасшедший саундтрек. Как оборотная сторона » Ла-Ла Ленда » по-русски в черно-белых тонах.

Alors que notre monde semble s'être enfoncé la nuit dernière dans une nouvelle obscurité, #Leto de Kirill Serebrennikov est venu rappeler à #Cannes2018 les vertus inépuisables du rock, de l'amour et de l'art comme moyen de résistance. Superbe. pic.twitter.com/zHgYJ69oyt

— Damien Leblanc (@damien_leblanc) 10 mai 2018

​Дамьен Леблан В то время когда наш мир, кажется, погрузился в новую тьму прошлой ночью, фильм Кирилла Серебренникова «Лето» появился, чтобы напомнить Каннскому фестивалю-2018 неиссякаемые достоинства рока, любви и искусства как средства сопротивления. Супер!

Kirill Serebrennikov's LETO is not a Jared Leto biopic, but it's closer than you might think: an opaque, exhausting, sometimes impressive, often misjudged dive into the Leningrad rock scene. Not my favourite of his. https://t.co/KOzce3PNE1

— Guy Lodge (@GuyLodge) 10 mai 2018

​Ги Лодж Фильм Кирилла Серебренникова не посвящен жизни актера и музыканта Джареда Лето . Хотя и очень близок к этому. «Лето» — непонятное изнурительное, иногда впечатляющее, часто недооцененное погружение в среду ленинградского рока, который я не очень люблю.

Leto — A kinetic, flowing, overlong tribute to the carefree life of rock musicians. Soviet 80s story drifts around Leningrad, with wonderful half-animated scenes, passionate songs to make us dance, people to inspire us to stop worrying and just live. Loved this film. #cannes2018

— Alex Billington (@firstshowing) 10 mai 2018

​Алекс Биллингтон Дань уважения, слишком длинная история о бьющейся через край беспечности рокеров. Есть несколько великолепных сцен, страстные песни, которые заставляют нас танцевать, герои, которые побуждают нас жить и не о чем не тревожиться.