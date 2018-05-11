Марго Робби заподозрили в беременности из-за неудачного фасона платья

Популярная австралийская актриса Марго Робби снова привлекла к себе внимание интернет-пользователей, когда появилась на премьере фильма «Конченая» в довольно странном платье, натолкнувшем многих поклонников на мысли о ее возможной беременности.

На днях в Голливуде состоялся закрытый показ фильма «Конченая», в котором 27-летняя Марго Робби сыграла одну из главных ролей. Девушка появилась на премьере под руку со своим супругом — кинорежиссером Томом Акерли . Удивительно, но звездная пара так и не «засветилась» ни на одном совместном снимке, что не могло остаться незамеченным интернет-пользователями в социальной сети.

«Странно, муж отдельно — она отдельно» «Как-то не похожи они на влюбленную пару» «Почему нет общих фотографий с мужем?» Для светского вечера Марго выбрала контрастное платье, выполненное в классических цветах. Белый кружевной верх, очаровательно имитирующий цветы, внизу был дополнен черной полупрозрачной тканью, под которой угадывалась довольно узкая мини-юбка. Однако из-за того что наряд делал Робби визуально шире благодаря своему чрезмерно свободному крою, многие поклонники актрисы всерьез заговорили о ее возможной беременности.

«Беременна что ли?» «О! Скоро мама!» «Точно ляльку вынашивает» «Беременная?» «Платье такое широкое. Пузо наверно прячет» Отметим, что представленный накануне трейлер картины «Конченая», где, судя по образу злодейки, Марго вновь вошла в амплуа Харли Квин из «Отряда самоубийц», сильно разочаровал поклонников девушки. Дата релиза фильма в Америке — 11 мая, дата премьеры в России пока неизвестна.

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