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Начались съемки фильма про гибель русского «Титаника»
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Начались съемки фильма про гибель русского «Титаника» 

Рамблер 1 час назад
Фото: pixabay.com
Летом в новгородской области пройдут съемки военного фильма "Блокада. Начало". Картина расскажет о трагической гибели баржи № 752 на Ладожском озере в самом начале войны.
Над производством фильма работает студия АВК. Сценарий опирается на воспоминания выживших пассажиров баржи. Режиссер ленты — Алексей Козлов, в основных ролях — Андрей Удалов-Миронов, Мария Мельникова, Гела Месхи, Анастасия Мельникова, Валерий Дегтярь и многие другие.
В центре — история любви курсанта Кости Горелова и Насти Ткачёвой. Они в числе эвакуированных граждан в самом начале войны попадают на баржу. Через несколько часов людям придется вступить в противостояние с природой и врагом.
Зрители смогут посмотреть и оценить картину в следующем году.
Гибель баржи №752 — еще один малоизвестный эпизод Великой отечественной войны. Баржа перевозила эвакуированных жителей Ленинграда и попала в жестокий шторм на озере, в результате чего образовалась пробоина. Экипаж отправил сигнал SOS, который перехватили немецкие самолеты. Они начали бомбить судно, терпящее бедствие.
Всего в катастрофе погибло более 1000 человек, среди них курсанты военно-морских училищ, военно-морской медицинской академии, служащие Гидрографического управления, ученики ремесленного училища, работники Артиллерийского и Технического управления, также множество женщин и детей.
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