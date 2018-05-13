Начались съемки фильма про гибель русского «Титаника»

Летом в новгородской области пройдут съемки военного фильма "Блокада. Начало". Картина расскажет о трагической гибели баржи № 752 на Ладожском озере в самом начале войны.

В центре — история любви курсанта Кости Горелова и Насти Ткачёвой. Они в числе эвакуированных граждан в самом начале войны попадают на баржу. Через несколько часов людям придется вступить в противостояние с природой и врагом.

Зрители смогут посмотреть и оценить картину в следующем году.

Гибель баржи №752 — еще один малоизвестный эпизод Великой отечественной войны. Баржа перевозила эвакуированных жителей Ленинграда и попала в жестокий шторм на озере, в результате чего образовалась пробоина. Экипаж отправил сигнал SOS, который перехватили немецкие самолеты. Они начали бомбить судно, терпящее бедствие.

Всего в катастрофе погибло более 1000 человек, среди них курсанты военно-морских училищ, военно-морской медицинской академии, служащие Гидрографического управления, ученики ремесленного училища, работники Артиллерийского и Технического управления, также множество женщин и детей.