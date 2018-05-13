Документальный фильм о юных российских героях пополнил библиотеку Каннского фестиваля

КАНН /Франция/, 12 мая. / ТАСС /. Российский документальный фильм «Не время для героизма» пополнил электронную библиотеку программы Short Film Corner ("Уголок короткого метра"), в рамках которого в дни Каннского фестиваля показываются короткометражные работы режиссеров со всей планеты. Как рассказали корреспонденту ТАСС создатели фильма, он был подготовлен ко Дню Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.

Основу 35-минутной картины, которая создавалась по инициативе «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), составили семь подлинных рассказов о героических поступках, совершенных юными жителями российских городов. Дети и подростки, самоотверженно спасавшие людей от гибели в критических ситуациях, рассказывают зрителям свои истории.

Режиссером фильма выступила сотрудница МГЕР Алана Цховребова, для которой эта работа стала дебютом в документальном кино. Впервые картина была показана широкой публике 9 декабря 2017 года в День Героев Отечества. Премьера состоялась в Москве на «Форуме маленьких героев», специально для которого и готовился фильм.

"Целью было рассказать как можно большему числу людей о подвиге этих юных героев. Этот фильм отражает быт простых людей и их рассуждения о главных жизненных ценностях", — отметил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов

Программа Short Film Corner проводится одновременно с Каннским фестивалем. Прошедшие отбор работы попадают в электронную библиотеку и официальные каталоги смотра. 71-й Каннский фестиваль проходит с 8 по 19 мая.