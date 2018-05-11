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В Каннах покажут документальный фильм МГЕР о детях-героях России
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В Каннах покажут документальный фильм МГЕР о детях-героях России 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Документальный фильм «Не время для героизма», снятый «Молодой Гвардией» Единой России" ко Дню Героев Отечества в 2017 году, будет представлен на следующей неделе в выставочной программе 71-го Каннского международного фестиваля в номинации Short Film Corner, сообщила пресс-служба МГЕР.
"Документальный фильм «Не время для героизма», снятый «Молодой Гвардией» ко Дню Героев Отечества в 2017 году, будет представлен на следующей неделе в выставочной программе 71-го Каннского международного фестиваля в номинации «Short Film Corner», — говорится в сообщении.
В пресс-службе организации уточнили, что номинация короткометражных фильмов, в которой фильм представлен, дает право каждой картине присутствовать в электронной библиотеке и в каталогах фестиваля. Для того чтобы попасть в число участников фестиваля, картина прошла серьезный отбор.
"Молодая Гвардия" поставила цель — рассказать как можно большему числу людей о подвиге этих юных героев. Фильм «Не время для героизма» отражает быт простых людей, раскрывает их рассуждения о простых истинах и главных жизненных ценностях", — цитирует пресс-служба организации слова председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.
Режиссером фильма стала активистка МГЕР Алана Цховребова. Картина рассказывает истории семерых детей из разных городов России: шестнадцатилетнего Данилы Турецкова из Волоколамска, который вынес из горящего дома маленькую девочку; Артема Родина из Иркутска, который в свои семь лет спас из охваченного огнем дома трехлетнюю сестру и годовалого брата; семнадцатилетнего Евгения Морозова из Санкт-Петербурга, спасшего жизнь друга, который забрался на линию электропередач; Кирилла Щукова из Новоаннинского, который в пять лет спас двух малолетних детей от пожара; Полины Кузиной, которая в девять лет спасла тонущего полуторагодовалого ребенка; двенадцатилетнего Сармата Дулаева из Владикавказа, рискнувшего жизнью ради спасения друга, который провалился под лед на горной реке. Седьмая история рассказывает о подвиге самого юного кавалера Ордена Мужества пятилетнего Евгения Табакова из Ногинска, защитившего сестру от насильника.
Каннский фестиваль проходит с 8 по 20 мая. В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Кореи, Франции, Турции. Россию представляют сразу два фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого.
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