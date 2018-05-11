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В Омске расскажут «Вестсайдскую историю»
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В Омске расскажут «Вестсайдскую историю» 

Ревизор.ru 42 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
«Вестсайдская история» была создана в 1957 году. Автором музыки стал Леонард Бернстайн, слава написал Стивен Сондхайм (будущий автор «Суинни Тодда, демона-парикмахера с Флит-стрит» и «В леса», недавно экранизированного как «Чем дальше в лес»), а сценарий принадлежал Артуру Лорентсу, работавшему с Хичкоком ("Веревка", 1948 г). Никто и не скрывал, что это будет адаптацией одной из самых известных пьес Шекспира — «Ромео и Джульетта».
Действие перенесено в Нью-Йорк середины 1950-х годов, а враждующие семьи Капулетти и Монтекки заменены на не менее ненавидящие друг друга банды: пуэрториканские «Акулы» и белые «Ракеты». Сюжет мюзикла повторяет фабулу Шекспира: парень влюбляется в девушку, сестру лидера «врагов». Разумеется, все кончается очень плохо.
Мюзикл получил две премии «Тони» (за хореографию и декорации), а его экранизация 1961 года завоевала аж 10 «Оскаров», в том числе и в таких престижных номинациях, как «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучшая музыка для музыкального фильма». А потом были и «Золотой глобус», и «Грэмми»… В партитуре нашлось место и джазу, и блюзу, и ча-ча, и вальсу — а такие песни и баллады, как «Maria», «Tonight» и «Somewere» неоднократно исполнялись разными певцами (есть даже «оперная версия» с Хосе Каррерасом и Кири Те Канавой).
В этот раз основные партии исполнят солисты Омской филармонии: Вероника Бартеньева (Мария), Константин Захаров (Тони), Евгений Романов (Рифф, друг Тони), Александр Курманов (Бернардо, брат Марии), Анна Шинковая (Анита, подруга Бернардо). Роли членов банд сыграют артисты камерного хора «Певчие» (художественный руководитель и дирижер — заслуженный работник культуры России Лариса Сабитова). За дирижерским пультом — заслуженный деятель культуры Омской области Дмитрий Васильев.
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