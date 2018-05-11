В Омске расскажут «Вестсайдскую историю»

«Вестсайдская история» была создана в 1957 году. Автором музыки стал Леонард Бернстайн , слава написал Стивен Сондхайм (будущий автор «Суинни Тодда, демона-парикмахера с Флит-стрит» и «В леса», недавно экранизированного как «Чем дальше в лес»), а сценарий принадлежал Артуру Лорентсу , работавшему с Хичкоком ("Веревка", 1948 г). Никто и не скрывал, что это будет адаптацией одной из самых известных пьес Шекспира — «Ромео и Джульетта».

Действие перенесено в Нью-Йорк середины 1950-х годов, а враждующие семьи Капулетти и Монтекки заменены на не менее ненавидящие друг друга банды: пуэрториканские «Акулы» и белые «Ракеты». Сюжет мюзикла повторяет фабулу Шекспира: парень влюбляется в девушку, сестру лидера «врагов». Разумеется, все кончается очень плохо.

Мюзикл получил две премии «Тони» (за хореографию и декорации), а его экранизация 1961 года завоевала аж 10 «Оскаров», в том числе и в таких престижных номинациях, как «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучшая музыка для музыкального фильма». А потом были и «Золотой глобус», и «Грэмми»… В партитуре нашлось место и джазу, и блюзу, и ча-ча, и вальсу — а такие песни и баллады, как «Maria», «Tonight» и «Somewere» неоднократно исполнялись разными певцами (есть даже «оперная версия» с Хосе Каррерасом и Кири Те Канавой).