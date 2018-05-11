Шнейдеров: Политика на жюри в Каннах не влияет

Топ-1: 9 мая на один день был снят с проката фильм «Мстители: Война бесконечности» Давид Шнейдеров: 9 мая, в День Победы, по согласованию прокатчиков с Министерством культуры Российской Федерации на один день был снят с проката фильм «Мстители: Война бесконечности».

Это фильм, который установил абсолютные рекорды по кассовым сборам не только в России, но и в мире. Хорошая идея: объявить день, свободный от кассового фильма. У меня есть приложение: может быть, в День работника легкой промышленности мы откажемся от импортной одежды? Сколько же тогда обнаженных людей мы увидим на улицах наших городов!

Топ-2: Фильм Серебренникова возглавил рейтинг кинокритиков в Каннах Давид Шнейдеров: Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» возглавил рейтинг кинокритиков в Каннах с 2,4 балла из 4. Такие данные приводит журнал Screen. По три балла фильму поставили критики из Великобритании, Таиланда, США, Франции, России.

Чтобы остудить горячие умы: ничего оценка кинокритиков не значит. Это субъективное мнение людей, претендующих на то, что они профессионально разбираются в кино. Жюри не основывается ни на мнении зрителей, ни на мнении критиков. Тем и хорош фестиваль в Каннах, в Берлине, в Венеции, и вообще любой фестиваль. То, что вокруг фильма «Лето» будет политическая реакция, было совершенно очевидно. Мы уже наступили на грабли с Pussy Riot, а теперь мы получили детскими граблями и совсем не по голове. Понятно было, что будут плакаты, и, надо сказать, что еще тихо было. Но, поверьте мне, дорогие читатели НСН, никакого влияния на мнение жюри политическая шумиха не окажет.

Топ-3: Россия в прошлом году стала крупнейшим кинорынком Европы Давид Шнейдеров: Россия в прошлом году стала крупнейшим кинорынком Европы. Об этом сообщается в отчете Европейской аудиовизуальной обсерватории.

По данным независимого европейского агентства, которое донесло до нас эту новость, в России продано на 10% больше билетов, чем в прошлом году. Правда, для полной объективности здесь не хватает статистики того, насколько выросло, и, вообще, как изменилось количество кинозалов в нашей стране. С такими данными картинка была бы более объективной. Но, тем не менее, я очень рад, и, конечно, сумасшедшие сборы «Мстителей» сыграли свою роль в становлении России, как лидера европейского кинорынка.